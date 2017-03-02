İlk doğum günü pastasını 86 yaşında kesti

Balıkesir'in merkez ilçesi Altıeylül'de yalnız yaşayan Sebahattin Keskinkılıç, 86. doğum gününü, kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile kutladı ve ilk kez pasta kesti.

Kafaoğlu, yalnız yaşayan ve şimdiye kadar hiç doğum gününü kutlamayan Gümüşçeşme Mahallesi sakinlerinden Keskinkılıç'ı evinde ziyaret etti.

Yanında getirdiği pastayı Keskinkılıç ile keserek yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması düzenleyen Kafaoğlu, insana ve yaşama önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşın mutluluğu için çalıştıklarını dile getiren Kafaoğlu, "Sebahattin amcanın bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadığı yönünde bir bilgi geldi. Bunun üzerine kendisine doğum günü sürprizi yaptık, pasta kestik ve mutluluğuna ortak olduk. İnsanların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onun gözündeki sevgi ve mutluluk duygusunu görünce ben de çok mutlu oldum." dedi.

Misafirlere ilk defa doğum günü pastası ikram ettiğini ve çok duygulandığını belirten Keskinkılıç ise "85 yaşını bitirdim, 86 yaşına girdim. Eşimden ayrıyım, iki çocuğum da şehir dışında çalışıyor. Hayatım boyunca ilk kez bugün doğum günü kutluyorum ve pasta kesiyorum. Bana bu mutluluğu yıllar sonra yaşatanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Kafaoğlu, Keskinkılıç'a hediye verdi.