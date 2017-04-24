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İlk defa 'kar' görmenin mutluluğunu yaşadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davetiyle Türkiye'de bulunan Afrika ülkesi Svazilandlı çocuklar, ilk defa gördükleri karda doyasıya eğlendi.

İlk defa 'kar' görmenin mutluluğunu yaşadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davetiyle Türkiye'de bulunan Afrika ülkesi Svazilandlı çocuklar, ilk defa gördükleri karda doyasıya eğlendi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:12
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İlk defa 'kar' görmenin mutluluğunu yaşadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali" kapsamında, Türkiye'ye gelen Afrika ülkesi Svazilandlı öğrenciler, hayatlarında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentte bulunan Svaziland'dan 19 çocuk ve öğretmenleri, evlerinde konakladıkları Türk öğrencilerle önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye gelerek karla buluştu.

Kartopu oynayan çocuklar, Türk arkadaşlarının yardımıyla kardan adam yapma deneyimi yaşadı.

Kafileyle Türkiye'de bulunan öğretmen Fiona Jeanette Fitzpatrick, ilk defa kar gördüğünü belirterek, kendisinin de çocukların da çok eğlendiğini, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

''Sadece burada değil, Türkiye'de her anımız çok eğlenceli geçti.'' diyen Fitzpatrick, diğer öğretmenlerle kar üzerinde yöresel dans ve şarkıyla Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Okuhle Phiwayinkhosi Prudence ise hayatında ilk defa kar gördüğünü dile getirerek, bunu çok soğuk ama eğlenceli bulduğunu söyledi.

Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini, iyi vakit geçirdiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydeden Prudence, ''Çok mutluyum, kar çok beyaz ve güzel ama çok soğuk. İlk dokunduğumda çok soğuk ama güzel hissettim, bence iyi bir şey. Kardan adam yaptık, çok eğlenceliydi.'' ifadelerini kullandı.

Türk halkının çok misafirperver olduğunu belirten Prudence, ''Türkiye'ye bir gün tekrar gelmeyi çok istiyorum.'' dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi23 Nisan Uluslararası Bilim Ve Çocuk Festivali
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