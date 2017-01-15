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Ilgaz kayak tesislerinde kar mutluluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda 2 metreye ulaşan kar, turizmcilerin ve kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Ilgaz kayak tesislerinde kar mutluluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda 2 metreye ulaşan kar, turizmcilerin ve kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

15 Ocak 2017 Pazar 09:47
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Ilgaz kayak tesislerinde kar mutluluğu

KASTAMONU 

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bir ay önce başlayan yağışla kar kalınlığının 2 metreye ulaşması, turizmciler kadar kayakseverleri de memnun etti.

Ilgaz Dağı'nda 16 Aralık'ta başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış sonucu bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Ilgaz Dağı'na gelen misafirlerden isteyenler kayak takımı isteyenler de kızakla kayabiliyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'da kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaşmasının turizm işletmeleri için oldukça sevindirici olduğunu söyledi.

"100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Kar yağışının beklenilenin üzerinde gerçekleşmesinin, yerli ve yabancı turist sayısını artırdığını belirten Erdem, özellikle hafta sonu günübirlik ziyaretçilerin gelmesiyle canlılığın en üst seviyeye çıktığını ifade etti.

Yağışın devam ettiği Ilgaz'da nisan ortalarına kadar canlılığın süreceğini düşündüklerini dile getiren Erdem,"Son üç yılın en iyi ve en yoğun kar yağışını yaşıyoruz. Mevsim dolayısıyla doluluk oranımız yüzde 100. Sadece turizm işletmecileri değil, aynı zamanda acenteler, spor malzemeleri satıcıları, kayak tesisi işletmelerimizde de hareketlilik gözlemliyoruz. Kar yağışı sektörün canlanmasını da beraberinde getirdi. Geçen yıl Ilgaz'da 55 bin kişi ağırladık. Bu yıl kar yağışının erken başlamasıyla yaşanan hareketlilikten dolayı 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ilgaz'a kayak yapmaya gelen ziyaretçiler de karın tadını çıkardıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2017 12:50
Anahtar Kelimeler:
KayakseverTurizmciKarIlgaz Dağı
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