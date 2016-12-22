ÇANKIRI - Ilgaz Dağı'ndaki Kadınçayırı Tabiat Parkı'nda yayla turizminin de geliştirilmesi amacıyla "orman köşkü" adı verilen bungalovlar kuruldu.

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki tabiat parkına bungalovların yapılması için hazırlanan proje, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğünce hayata geçirildi.

Proje kapsamında, burada yayla turizminin de geliştirilmesi için 7 bungalov kuruldu. Son hazırlıkların yapıldığı evler, kısa süre sonra kapılarını konuklarına açacak.

Bungalovların yanı sıra oluşturulan piknik alanları, Türkiye'nin en uzun zipline (kaytel) hattı sayesinde, Kadınçayırı Tabiat Parkı'nın dört mevsim ziyaretçilerini ağırlaması hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Hasan Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabiat parkının gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kadınçayırı'nın 2013'te tescillendiğini bildiren Kozan, "Ardından piknik alanları, çevre düzenlemesi gibi çalışmaları kapsayan 2 milyon liralık yatırım, son olarak da 'orman köşkü' adı verilen 7 bungalov yapıldı. Köşklerin yanı sıra bir idari bina bulunuyor. Yatırımları desteklemesi için Türkiye'nin en uzun kaytel hattı da bölgeye yapıldı. Bu yatırımlarla Kadınçayırı'na 4 milyon 700 bin liralık hizmet gitmiş oldu. Gelecek yıl da 5 orman köşkü ile bir kır lokantası daha yapacağız." diye konuştu.

Bölgeyi dört mevsim turist ağırlayacak konuma getirmek istediklerine dikkati çeken Kozan, "Ilgaz Dağı ve Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne kış turizmini destekleyecek yatırımlar yapıldı. Kadınçayırı Tabiat Parkı'na ise kış turizminin yanı sıra yayla turizmini destekleyecek yatırımlar gerçekleştiriliyor." dedi.

Evlerin özellikleri hakkında bilgi veren Kozan, şunları kaydetti:

"Bakanımız Veysel Eroğlu, bu bungalovlara 'orman köşkü' diyor. Bunlar hem kış hem de yayla turizmine hizmet verebilecek. Ağaçtan yapılan evlerin her birinde 4 yatak kapasitesi bulunuyor. Orman köşkünde kalanlar, kışın hemen üst tarafındaki merkezde kayak yaparken, yazın da yayla turizmi kapsamında konaklayabilecek. Bölge, biyolojik çeşitlilik açısından da oldukça zengin. Bu nedenle doğaseverlerin burayı tercih edeceğini düşünüyoruz."

Kozan, orman köşklerinin gelecek yılın ilk aylarından itibaren kullanılabileceğini, şu anda tefrişatının yapıldığını ifade etti.

Şantiye sorumlusu Hayati Çakmak da evlerin bir ailenin rahatlıkla kalabileceği şekilde dizayn edildiğini dile getirdi. Çakmak, iki katlı, 72 metrekarelik evlerin alt katında salon ve mutfak, üst katında iki yatak odası bulunduğunu bildirdi.

AA