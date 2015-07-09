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İlanla hayırsever arıyorlar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan cami ve kültür merkezi inşaatının tamamlanması için internet üzerinden "Hayır sahipleri aranıyor" ilanı verildi

İlanla hayırsever arıyorlar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan cami ve kültür merkezi inşaatının tamamlanması için internet üzerinden "Hayır sahipleri aranıyor" ilanı verildi

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:51
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İlanla hayırsever arıyorlar

OSMANİYE - Osmaniye'nin  Kadirli ilçesine bağlı Bağ Mahallesi'nde yapımı süren ve ocak ayında zemin katı tamamlanarak ibadete açılan caminin inşaatının bitirilebilmesi için Bağ Mahallesi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin üyesi tarafından bir internet sitesineilan verildi.

"Hayır sahipleri aranıyor" başlığıyla yayımlanan ve inşaatın son halinin fotoğraflarının da bulunduğu ilanın açıklama bölümünde, şu ifadeler kullanıldı:

" Osmaniye-Kadirli Bağ Mahallesi Osmangazi Lisesi civarında 2 bin 535 metrekare arsa üzerinde inşaatı devam etmekte olan 29.01.2015 tarihiyle ibadete başlanmış olup şu an Kur'an kursu devam etmektedir. Kubbeler ve minareler aşamasına gelmiştir. Caminin tüm inşaatını bitirecek kişiye isim hakkı verilir. 'Allah içincami yaptırana cennetten köşk verilir.' Tahmini maliyet 500 bin lira civarındadır."

İlanı veren dernek üyesi Burhan Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kubbe ve minare kısmı inşaat halinde bulunan caminin kısa sürede tamamlanması amacıyla ilan verme yolunu tercih ettiğini belirtti.

Karaman, hayırseverlere internet üzerinden ulaşmak istediklerini kaydetti.

Derneğin başkan yardımcısı İbrahim Ethem Kundakçı ise inşaatı tamamlamak isteyen hayırsever çıkması halinde, isminin camiye verileceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 11:40
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHayırsever
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