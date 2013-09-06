İlahiyat müfredatında değişiklik yapıldı

ANKARA





AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2'inci sınıfta okutulan kelam tarihi, 3'üncü ve 4'üncü sınıf müfredatında yer alan sistematik kelam dersleriyle 3'üncü sınıfta okutulan İslam mezhepleri tarihi derslerinin saatleri azaltılarak, "kelam ve İslam mezhepleri" adıyla bir derste birleştirildi, kredileri azaltıldı.

Türk İslam sanatları ve Türk dini musikisi dersleri de "İslam sanatları ve dini musiki" adlı tek ders haline getirildi.

Felsefe tarihi dersleri müfredattan çıkarılırken, hadis, tefsir ve İslam hukuku derslerinin saati artırıldı.