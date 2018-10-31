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İkizlerini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretmen, doğum yaptıktan bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

İkizlerini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretmen, doğum yaptıktan bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:35
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İkizlerini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikiz dünyaya getiren öğretmen, doğumdan bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde öğretmenlik yapan Şule Siray Arıkan İleri (36), Fethiye ilçesindeki özel bir hastanede ikiz doğurdu. Doğumdan sonra bebekleriyle ilgilenen İleri, bir süre sonra fenalaştı. Doğumdan sonra kalp yetmezliği yaşadığı öne sürülen İleri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

İleri, Yeni Cami'de düzenlenen törenin ardından Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İleri'nin eşi Başar İleri, öğretmen arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kız ve erkek bebeklere, henüz isim verilmedi

Başar ileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, doğumdan saatler sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Eşini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İleri, "Allah'ın takdiri böyleymiş. En mutlu günümüzdü." dedi.

İleri'nin dünyaya getirdiği kız ve erkek bebeklere, henüz isim verilmediği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muğla
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