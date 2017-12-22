İkizler ve yükselen İkizler

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

ozlemce@outlook.com

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de Ankara saati ile; (16:10’da 3 Ağustos 2017’den beri retro hareket eden) URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “kardeş/kuzen/yakın akrabalarınız” alan olan üçüncü evinizde gerçekleşiyor.

Yeni yıla, kardeş, kuzen veya yakın akrabalarınızla ilgili yapacağınız sıra dışı girişimlerle adım atıyorsunuz.

Bunlar; eğitim çağında olan yakınlarınız için, “sıra dışı bir eğitim” olabileceği gibi; yetişkin olan akrabalarınız için, sürpriz bir ticaret girişimi de olabilir.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz. Dolayısı ile; Ağustos’a kadar bu eğitime bekletilmeden başlanmalıdır.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “kardeş, kuzen, kardeş yerine koyduklarınız, komşu ve yakın çevrenizi” içeren konular alanında yaşıyor olacaksınız.

Bundan başka ilgilendiğiniz, “eğitim, basın, yayın, reklam, pazarlama ve ticaret konuları” ile de ilgili bir netleşme söz konusu olabilir. Tutulma sonrası ne yönde gitmek isteyeceğinize karar verebilirsiniz.

Dolayısı ile; fikirlerinizle ve sözlerinize kendinizi ortaya koyduğunuz yakın çevreniz içinde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir Ay Tutulması yaşayacaksınız.

Ayrıca özellikle medya ve haberleşmede açığa çıkan bazı haberler, ortalığa düşen dedikodular sayesinde bazı skandallar da söz konusu olabilir.

ile bir netleşme ve karara varma durumu yaşayabilirsiniz. Dolayısı ile sizde atacağınız adımlarınızda netleşebilirsiniz.

Ayrıca varsa çocuğunuz sosyal çevresinde ki popülerliği ve üye olduğu gruplarda ki yaratıcılığının bu tutulmadan sonra açığa çıkacağı ve dikkatleri üzerine çekeceğine şahit olabilirsiniz.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; dokuzuncu eviniz olan “yüksek eğitim, yurtdışı ve hukuksal” olan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, yurtdışı ile ilgili seyahatler, farklı bir yüksek eğitim konusu veya yurtdışı ile “orijinal” olan bir ticaret/ihracat veya ithalat olayına girişebilirsiniz.

Tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde deniz aşırı bir ülkeye, daha önceden hiç gitmediğiniz bir yere farklı bir seyahat yapabilirsiniz.

Bu süreç ayrıca ortağınızın/partnerinizin sahip oldukları, ödemeleri, kredi ve borçları ile ilgili durumlarda yeni bir girişimleri de kapsar.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “sağlık” eviniz olan altıncı evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Sağlığınızla ilgili özellikle üreme organlarınızda oluşan bir sağlık sorununuz olursa bunu önemsemenizi öneririm. Sağlıkta bir iyileşme içindeyseniz de bu süreçte bir duraksama, ne iyiye, ne kötüye gidiş gibi bir durum yaşayabilirsiniz.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; kardeş/kuzen ve yakın akrabalarınız olan alanda yani üçüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar; yazışmalarınızın yerine ulaşamaması, gecikmeler veya sözlü iletişiminizde “yanlış anlamadan” dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ortağınız ile ödemeler konusunda, bu süreçte ödemelerin yerlerine ulaşamaması, teknolojik aksaklıklar nedeniyle yaşanacağından, aranızda anlaşmazlık olarak yaşanabilir.

Çocuğunuzun dahil olduğu gruplarda anlaşmazlık yüzünden sorunlar Merkür’ün retro olduğu bu süreçte daha fazla yaşayabilirsiniz. İletişimde toleransızlık ta görüleceğinden retro bitene kadar bu olumsuzları yaşarız.

Bilgi hırsızlıkları bu süreçte görülebilir.

Çocukluk arkadaşlarınız, uzun süredir görmediğiniz yakın akrabalarınız bu süreçte karşınıza çıkabilir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )

18 Nisan’da 2018’de Ankara saati ile 03:46’da Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “ortak kazançlarınız” evi olan sekizinci evinizde yaşayacaksınız.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular tekrar karşınıza gelir.

Dolayısı ile; ortaklıklarınızla ilgili bazı geçmişte sorumluluk almaktan kaçtığınız konular yüzünden uğradığınız “maddi zararları” düzeltme şansını da bu retro sürecinde yakalarsınız.

Yani geçmişte kaçtığınız sorumluluklarınızı bu sefer üstlenirseniz, kaçırdığınız fırsatlarınızı da yakalama şansınız doğar.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “ortak kazançlarınız” alanı olan sekizinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte ortaklarınızla “ya hep, ya hiç” diyerek attığınız köprülerden dolayı, bozulan ortaklıklarınızı ve ekonomik düzeninizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “kariyer” alanınız olan onuncu evinizde yaşıyorsunuz.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; kariyer yaptığınız alanda kendinizi feda edişinizi gözler önüne serebilir. Ayrıca bu süreçte kafa karışıklığınız yüzünden hatalar yaşayabilirsiniz.

Toplum önünde duruşunuzda, kişilerin kafası karışabilir. Resmin bütünü Neptün retrolarında algılanamayabilir.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; yüksek eğitim, yurtdışı gibi alanları temsil eden 9.evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Yurtdışı ile ilgili seyahatlerinizi keyfi ise eğer, retro sonrasına ertelemeniz en doğrusu olur.

Ayrıca bu sürece rast gelen bir dönemde yeni bir eğitime başlamayın, ancak geçmişte yarım kalan bir konuyu tamamlamak için de değerlendirin.

Yurtdışı ile ticaret için de girişimlerinizi de retro sonrasına ertelemeniz en doğru seçim olur.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; doğum haritasında Mars’ı retro olanlar Mars retro iken (26.6.2018- 27.8.2018 arası), isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; ikinci eviniz olan “maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası “değerleriniz” ile ilgili yeni bir anlayış ile kazanımlarınız konusunda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ayrıca eşiniz ortaklarıyla kazançları ile ilgili girişimlerini de bu süreçte başlatabilir.

Varsa çocuğunuzun bir kariyer fırsatı tutulma ve takip eden 6 ay boyunca gündem oluşturabilir.

Kardeşinizin bu süreçte sizin empatinize ihtiyacı olabilir. Ona daha yakın olarak onun hayatında daha “anaç” olacağınız bir süreç başlatabilirsiniz.

Bir arkadaşının evinin “güvenlik” konusu ilgilenmeniz gereken bir konu olabilir. Barınmak için onun hayatında tutulma sonrası bazı girişimleriniz olabilir.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; kardeş/kuzen ve yakın akrabalarınız olan alanda yani üçüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 2018 kadar olan süreçte; yazışmalarınızın yerine ulaşamaması, gecikmeler ve sözlü iletişiminizde “yanlış anlamadan” dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ortağınız ile ödemeler konusunda, bu süreçte ödemelerin yerlerine ulaşamaması, teknolojik aksaklıklar nedeniyle yaşanacağından, aranızda anlaşmazlık olarak yaşanabilir.

Çocuğunuzun dahil olduğu gruplarda anlaşmazlık yüzünden sorunlar Merkür’ün retro olduğu bu süreçte daha fazla yaşayabilirsiniz. İletişimde toleransızlık ta görüleceğinden retro bitene kadar bu olumsuzları yaşarız.

Bilgi hırsızlıkları bu süreçte görülebilir.

Çocukluk arkadaşlarınız, uzun süredir görmediğiniz yakın akrabalarınız bu süreçte karşınıza çıkabilir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” sizin; “yüksek eğitim, yurtdışı, yabancılar ve inançlar” alanınızda yaşayacaksınız.

Yüksek eğitim alanınızda, kararsız kalmış olabilirsiniz. Tutulmanın etkisi ile fikirleriniz netleşir ve ne yönde gitmeniz gerektiğinin kararına varabilirsiniz.

Hayatınızda yurtdışı ile ilgili veya yurtdışı ile yaptığınız ticaretle ilgili bir takım açığa çıkan konular ile netleşebilirsiniz.

İlgilendiğiniz şu başlıklarla ilgili olarak;

Yüksek eğitim, akademisyenler

İlahiyat ve din adamları

Yurtdışı ile ticaret, ihracat ve lojistik

Seyahatler, deniz aşırı yerler

Yurtdışı, yabancılar

Hukuk, mahkeme ve hakimler

hayatınızda netleşmemiş olan konular, tutulmadan sonra netleşir.

7 Ağustos 2018’de Ankara saati ile 18:49’da ; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “kişisel gelişim alanınız olan 12. evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; Uranüs’ün retro olduğu bu süreçte kendinizi şarj etmek üzere, sıra dışı bir yöntem seçebilirsiniz.

Kendi kişisel gelişiminizde, her zaman yaptığınızdan farklı bazı yol ile, retro bitiminde yaşayacağınız uyanış için zemin hazırlayabilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız çalışmalar kişisel gelişiminizde basamakları çıkmanıza zemin hazırlayacaktır.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; kardeş, kuzen ve yakın akrabalarınızı anlatan üçüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası özellikle kardeş veya kardeş yerine koyduğunuz akrabalarınıza liderlik edebilir, onları organize ederek yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

İkizler burçları Güneş tutulmasının etkisi ile yeni bir eğitim hayatına başlayabilirsiniz. Öğrenci veya öğretmen olma konusunda bu tutulmadan sonra etkili enerjiler devrede olacak. Bu yönde, bu güne kadar kararsız olduğunuz konularda kararlı şekilde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ayrıca unutmamak gerekir ki bu başlangıçlar ve alınan kararların “kadersel” bir tarafı vardır. Yani hayatın size getirdiklerini önemsemenizi tavsiye ederim.

Muhtemelen sanatla ilgili bir eğitim bu tutulma sonrası hayatınıza girebilir.

Öğretmen olup, mesleğini sürdürenler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Bu “dil” üzerine bir eğitim olabilir. Veya çok farklı olarak “ellerle konuşulan dilleri” (dilsiz dilleri, mors alfabesi, sembol dilleri gibi) yeni bir iletişim şeklini portföylerine ekleyebilirler.

İkizler burçları bu tutulmadan sonra özellikle yabancı bir dil öğrenmek için adım atabilirler.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “sağlık ve günlük rutin” alanınızda yaşıyorsunuz. Her gün tekrarladığınız işleri nerede yaşıyorsanız, o alanda birlikte olduğunuz insanları veya iş arkadaşlarınızı da konu eden bir retro bu.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci siz; özellikle üreme organlarında sağlık sorunu olarak yaşayabilirsiniz. İdrar yolları ve üreme organlarınızda oluşacak sağlık sorunlarınızı önemseyin.

Geçmişte olan “8 Ekim 2010 – 18 Kasım 2010” yaşadığınız sağlık sorunlarını özellikle hatırlamaya çalışın. Benzer sağlık sorunları karşınıza gelebilir.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecinde ise; bel ve böbrek bölgenizde bazı sağlık sorunları öne çıkabilir. Geçmişten gelen var olan böyle bir sağlık sorununu, “yaşam stilinizi” değiştirerek dengeleyebilirsiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “evlilik” eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; ; eşinizle aranızda “yanlış anlaşılmalardan” dolayı doğacak sorunlar yaşanabilir.

Eşinizin kendini ifade edişi, bu süreçte yanlış anlaşılacağından “imajı” bu süreçte zarar görebilir.

Ayrıca kendinizi doğru ifade edemeyişinizden kaynaklanan, yeni düşmanlar da edinebilirsiniz.

Bu süreçte kardeşinizin sevgilisi ile aranızda bazı sorunlar yaşanabilir. Retronun bitimine kadar yanlış anlamalardan dolayı doğacak bu problemlere karşı farkında olmak yerinde olur.

Ayrıca patronunuzun “yanlış anlamalarından” dolayı, toplum önünde ki duruşu da zarar görebilir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca iletişim nedeniyle bozulmuş eski ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.