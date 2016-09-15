İkinci nakille 'üçüncü hayatı'na başladı

ANTALYA - Afyonkarahisar'da oturan 35 yaşındaki İlker Çakır, 11 yıl önce böbrek hastası olduğunu öğrendi. Bir süre gördüğü tedavinin ardından diyalize girmeye başlayan Çakır, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde, teyzesi Hanım Baştürk'ten yapılan nakille hayata tutundu.

Sağlığına kavuşunca kız arkadaşı Eda Sultan ile hayatını birleştiren Çakır, biri kız 3 çocuk sahibi oldu.

Bu yıl üşütmeye bağlı enfeksiyon kapan Çakır, başvurduğu hastanelerde bir süre ilaç tedavisi gördü. Diyalize girmeye başlayan Çakır'a, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yeniden nakil yapılmasına karar verildi.

Çakır'ın ablası Ulviye Gök'ün sonuçlarının uyumlu çıkması üzerine, nakil gerçekleştirildi. Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından operasyona alınan Çakır, ikinci böbrekle "üçüncü hayatı"na kavuştu.

"Artık nakil olmaya alıştım"

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birincisinde teyzesi, ikincisinde ise ablası sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Diyalize girmenin zor olduğunu dile getiren Çakır, "Teyzem 11 yıl önce böbreğini vermişti, ondan sonra evlendim, çoluk çocuk sahihi oldum. İkinci böbreği de gizlice tahlil veren ablamdan aldım, sürpriz oldu." dedi.

İlk naklinde 1,5 ay süren işlemlerin, ikincisinde sadece 3 günde bitirildiğini anlatan Çakır, "İlk naklimde çok tedirgindim, artık nakil olmaya alıştım. Huzursuzluk yok, süreç daha hızlı ilerledi. Ablam ve doktorlarımızın sayesinde sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Çakır, "İkinci böbrek, üçüncü bir hayat oldu benim için. Allah'a şükür, çok iyiyiz." ifadelerini kullandı.