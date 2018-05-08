Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100866
ALTIN
180.512
DOLAR
4.2746
STERLİN
5.8019
EURO
5.0927
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı

'İkinci baharı' kısa sürdü

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören Nebahat Köse, hastalığı boyunca kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi Turan Köse ile evlendikten 11 gün sonra hayatını kaybetti.

'İkinci baharı' kısa sürdü

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören Nebahat Köse, hastalığı boyunca kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi Turan Köse ile evlendikten 11 gün sonra hayatını kaybetti.

08 Mayıs 2018 Salı 10:47
0 Okunma
'İkinci baharı' kısa sürdü

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bundan 15 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede kıydığı nikahla Türkiye'de gündeme oturan Nebahat Köse, amansız hastalığa karşı hayata tutunamadı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Köse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından önce Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

Köse'nin "Bu adam sevilmez mi?" diyerek 11 gün önce yeniden hayatını birleştirdiği eski eşi Turan Köse, bir an bile cenazesinin başından ayrılmadı, taziyeleri kabul etti.

Turan Köse'nin önceki evliliğinden olan iki çocuğunun da üvey annelerini yalnız bırakmadığı evinin önünde dua okundu.

Nebahat Köse için Merkez Hasan Nurlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

"Onu Allah'tan başka kimselere emanet edemem"

"Onu Allah'tan başka kimselere emanet edemem." diyerek öpüp kokladığı eşinin tabutunu omuzlayan Turan Köse, Bahçeyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarını akıttığı toprağa elleriyle bıraktı.

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse ile ticaretle uğraşan Turan Köse, 24 yıllık evliliklerini 15 yıl önce sonlandırmıştı. 2 çocuk sahibi çift, boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden kopamamış, Turan Köse'nin daha önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunda hastanede bir ay boyunca başında Nebahat Köse beklemişti. Göğsündeki farklılıklar üzerinde 4 yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Nebahat Köse'ye de zor günlerinde eski eşi Turan Köse sahip çıkmıştı. Hastanede resmi nikah kıyarak hayatlarını birleştiren çift, bu en özel anlarını haberleştiren muhabirlere teşekkür ederek birlikte çok mutlu olduklarını, bu güzelliği ikinci kez "evet" diyerek taçlandırdıklarını dile getirmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaIkinci BaharNebahat Köse
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar
Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
Hem düğünlerini hem Hıdırellez'i kutladılar
Hem düğünlerini hem Hıdırellez'i kutladılar
Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı
Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı
Minik Ayaz'a polis sürprizi
Minik Ayaz'a polis sürprizi
Benekli semender ve yavruları doğaya bırakıldı
Benekli semender ve yavruları doğaya bırakıldı
'Müdür odası' Diyarbakırlı kadınlara atölye oldu
'Müdür odası' Diyarbakırlı kadınlara atölye oldu
Kışa veda ederken… Selam  YAZ  !
Kışa veda ederken… Selam  YAZ  !

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ