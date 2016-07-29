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"İki tankta bulunan askerleri polise teslim ettik"

FETÖ'nün darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde olan Gündüz, "Tankın üzerine çıkıp, askerlere kışlalarına dönmeleri gerektiğini söyledik. İlk iki tankta bulunan askerleri polise teslim ettik" dedi.

"İki tankta bulunan askerleri polise teslim ettik"

FETÖ'nün darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde olan Gündüz, "Tankın üzerine çıkıp, askerlere kışlalarına dönmeleri gerektiğini söyledik. İlk iki tankta bulunan askerleri polise teslim ettik" dedi.

29 Temmuz 2016 Cuma 13:30
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 Kadıköy Fenerbahçe'de esnaf olan Hasan Gündüz, yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimini televizyonlardan öğrendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları alanlara davet etmesi üzerine oğlu İbrahim ve iş yeri çalışanlarıyla birlikte, abdest alıp Boğaziçi Köprüsü'ne doğru hareket ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uzunçayır'a vardığımızda 3 tankın köprü yolunu kapattığını gördük. Orada bulunan diğer vatandaşlarla birlikte tankın üzerine çıkıp, askerlere kışlalarına dönmeleri gerektiğini söyledik. İlk iki tankta bulunan askerleri silahlarıyla birlikte alarak polise teslim ettik. Üçüncü tankın üzerine çıktığımızda tank aniden hareket etti. Oğlum aşağıda olduğu için ben de aşağı atladım ve bacağımda ağrı hissettim. O esnada tankın bir vatandaşı ezdiğini gördüm. Hastaneye kaldırıldı ama durumunu bilmiyorum."

Daha sonra köprüye doğru yaya olarak hareket ettiklerini belirten Gündüz, "Köprüye ulaştığımızda vatandaşların üzerine kurşun yağdığını gördük. Biz de kendimizi korumak için yere yattık. Orada yaralılar ve hayatını kaybedenler vardı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sabaha kadar köprüde mücadele ettik. Ortalık biraz olsun sakinleşince köprüden ayrıldık." dedi.

Gündüz, 12 Eylül 1980 darbesini de yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"12 Eylül darbesi ülkemize çok zarar verdi. Darbeler hiç bir zaman yarar getirmez. Sürekli geri gitmemize neden olur. Ben FETÖ'nün liderini din adamı olarak görmüyorum. Vatan hainidir. Milletin silahını ve tankını millete doğrultturmuştur. Bu kabul edilemez. Türkiye'ye iade edilmesinin ardından, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Yaşanan bu darbe girişimi sonrasında psikolojisinin de bozulduğunu söyleyen Gündüz, şu anda psikolojik tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 13:31
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy FenerbahçeFETÖ12 Eylül 1980 DarbesiTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan
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