İki belde daha hizmete kavuştu

Yıllardır hizmet alamayan iki belde, görevlendirmenin ardından yapılan park, kilitli parke taşı, yeşil alan, stabilize yol çalışması, yeni imar yollarını açılması ve aydınlatma sistemleriyle hizmete kavuştu. İki beldede gerçekleştirilen sosyal belediyecilik anlayışı da vatandaşların takdirini topladı.

Bulanık Kaymakamı ve Erentepe ve Rüstemgedik Belde Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce beldelere görevlendirildiğini belirtti.

Görevlendirmenin ardından çalışmalara beldelerin kronik sorunlarından başladığını anlatan Uzan, şöyle devam etti:

"Rüstemgedik beldesinin ciddi anlamda isale hattı problemi vardı. Beldenin isale hattı asbest borusu sağlığa uygun değildi. Bu nedenle içme suyu hattının değiştirilmesi gerekiyordu. İller Bankasından destek alarak bu yıl projeyi hayata geçirip asbest boruları değiştireceğiz. 22 kilometre hattımızı sağlıklı hale getireceğiz. Beldedeki bazı metruk binaları yıkıp yeşil alan dönüştürdük. Belde de çocuklarımızın ve ailelerimizin beraber gidebilecekleri hiçbir yeri yoktu. Biz de kamelyalı ve içerisinde spor aletlerinin bulunacağı bir park oluşturduk. Mahallelerimize küçük alanlarda çocuk oyun alanları yaptık. Çocuk ve aileler için yaşam alanları oluşturuyoruz."

"Okulların bakım ve onarımlarını üstlendik"

Uzan, önemli projelerinden olan Yaşam Kadın Merkezi'nin ihalesini yaptıklarını aktardı.

Geçen yıl beldeye 50 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini, bu yıl da 50 bin metrekarenin üzerinde döşemeyi planladıklarını dile getiren Uzan, şunları söyledi:

"Okullarımızın bakım, onarım ve güvenlik kamerası yapımını üstlendik. Belediye olarak bunları da yaptırıyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye paketi veriyoruz. Bu yıl Bulanık ve Rüstemgedik arasındaki 3 kilometrelik BSK asfalt yapılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bir miktar hibe aldık. Bunun da ihalesini yapıp geri kalanının da belediyenin imkanlarıyla karşılayacağız."

Vatandaşların isteklerini dinleyip projeleri ona göre gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzan, bu konuda önemli geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

"Piyasaya hiçbir borcumuz kalmadı"

Belediyenin bu çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptığına işaret eden Uzan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belediye olarak piyasaya hiçbir borcumuz kalmadı. Geldiğimiz günden beri hepsini kapattık. Belediyeyi özel şirket mantığıyla daha aktif bir konuma getirdik. Emekli olması gereken arkadaşlarımızı emekli ettik. Belediyenin personel giderlerini minimize ederek daha çok yatırıma ayırdık. Belediyeyi daha hareketli bir kurum niteliğine getirmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da bir memnuniyet söz konusu. Biz de devletimizin temsilcisi olarak mutluluk duyuyoruz. Daha güzel günleri Rüstemgedik halkı hak ediyor. Onların hizmetkarı olarak gece gündüz çalışacağız."

Uzan, Erentepe beldesinde de birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek "Beldeye 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Şehitlik Parkı'nı yaptık. Beldede kilitli parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Yeni imar yolları açtık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçenin çehresini değiştireceğiz." dedi.