İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı, Mucize Adam Umut Çınar, Türkiye'de ve Dünyada Yılın Derneği seçildikten sonra yaşlanan Dünyanın Yeni trendinin Sağlık Turizmi olacağını ve bununda büyük kısmını, İleri Yaşlı kısımın oluşturacağını belirtiyor. Yaşlılığa bambaşka gözlerden baktıklarını ve Yaş alma olarak özetlediklerini, Yaşlılığın ikinci Çocukluk Yaşamı olduğunu, Farkının ise Yaşanmışlıklar olduğunu belirtiyor Çınar...Markalaşmayı başaran Yaşlılık olgularının ileride bu sektörde Devler liginde sahne alacağını belirten Çınar, Ülkemizin de Umut Çınarı projesi ile İntra iş birlikteliği ile, yaşlanan Dünyayı Ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ilettiler. Türkiye'nin dört bir yanının bu konuda değerlendirebileceğini Kaz Dağlarından başlayıp Seferihisar’a kadar bir çok alanın ileride çok verimli değerlendirileceğini ilettiler. Değişmeyen tek şeyin Değişim olduğunu düşünen Çınar, Kristof Kolomb'un Amerika’yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmış durumdaydı...

Pasteur kuduz asısını bulduğunda 60 yaşındaydı...

Mimar Sinan, Süleymaniye camisini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye camisini tamamladığında ise 86 olmuştu.

Galileo, ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.

Charlie Chaplin, 76 yaşında film yönetmenliği yaparak hala işinin başındaydı.

Goethe, en büyük eseri Faust'u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.

Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu.

Ressam Titian 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Lepanto Savaşı" adlı ünlü tablosunu ölümünden bir yıl önce tamamladı.

Gençlik hayatın belli bir çağı ile ilgili değildir.

Cesareti derecesinde genç, korkuları derecesinde yaşlıdır.

Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliği derecesinde yaşlıdır.

Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz.

İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin gömülmesidir.

Seneler cildi buruşturabilir.

Fakat heyecanların teslim edilmesi ruhu buruşturur.

İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar. Yaşlı yerine "Genç Büyükler" kelimesini kullanan Umut Çınarı; Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz. Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar. Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler.

"Beynimiz yeni tecrübeler keşfettiği sürece insan genç sayılır.. Dünya Yaşlılık Derneği ve

Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar yakında çıkacakları Sağlık Turizmi Çalıştayları için Ülke Bakanlarından randevularını aldıklarını ve İntra Sera Öner ile birlikte Çalıştay Başkanı Muzaffer Ak ile sırasıyla, Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın 6-23 Temmuz tarihlerinde;

İsveç (#Stokholm), Norveç (#Oslo), Finlandiya (#Helsinki) , Danimarka (#Kopenhag) ve Almanya (#Berlin) ' da gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu konuda Lider Ülke Konumunda olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Sosyal Sorumluluk Projesi olarak açtıkları Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevi ve Bakımevimde'de pilot projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.