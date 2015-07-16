Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İHH'dan Suriye'de 10 bin çocuğa bayramlık yardımı

İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerine yaşayan 10 bin çocuğa bayramlık dağıttı

İHH'dan Suriye'de 10 bin çocuğa bayramlık yardımı

İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerine yaşayan 10 bin çocuğa bayramlık dağıttı

16 Temmuz 2015 Perşembe 12:04
575 Okunma
İHH'dan Suriye'de 10 bin çocuğa bayramlık yardımı

HATAY - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve İdlib kentleri ile Türkiye sınırına yakın bölgelerde barınan Suriyeli çocuklara bayramlık yardımında bulundu.

Vakfın Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, AA muhabirine Suriyeli çocukların sevinciyle başka bir bayram yaşadıklarını belirtti.

Karacaoğlu, İHH'nın Suriye'nin birçok bölgesinde devam eden şiddetli saldırılardan dolayı her türlü imkandan yoksun kalan Suriyelilerin yanında olduğunu kaydetti.

Suriye'deki saldırılarda yakınlarını kaybeden çocukları giydirdiklerini ifade eden Karacaoğlu, "Halep, Hama, Lazkiye ve İdlib kentleri ile Türkiye sınırına yakın bölgelerde barınan 10 bin Suriyeli çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı. Yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Ayrıca 10 bin çocuğa kurban hissesi dağıtıldı. Mağdur ve mazlum olan savaşın çocuklarına bundan sonra da elimizden geldiğince yardımlarımızı ulaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 11:14
Anahtar Kelimeler:
İHHönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ