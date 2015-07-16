İHH'dan Suriye'de 10 bin çocuğa bayramlık yardımı

HATAY - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve İdlib kentleri ile Türkiye sınırına yakın bölgelerde barınan Suriyeli çocuklara bayramlık yardımında bulundu.

Vakfın Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, AA muhabirine Suriyeli çocukların sevinciyle başka bir bayram yaşadıklarını belirtti.

Karacaoğlu, İHH'nın Suriye'nin birçok bölgesinde devam eden şiddetli saldırılardan dolayı her türlü imkandan yoksun kalan Suriyelilerin yanında olduğunu kaydetti.

Suriye'deki saldırılarda yakınlarını kaybeden çocukları giydirdiklerini ifade eden Karacaoğlu, "Halep, Hama, Lazkiye ve İdlib kentleri ile Türkiye sınırına yakın bölgelerde barınan 10 bin Suriyeli çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı. Yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Ayrıca 10 bin çocuğa kurban hissesi dağıtıldı. Mağdur ve mazlum olan savaşın çocuklarına bundan sonra da elimizden geldiğince yardımlarımızı ulaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.