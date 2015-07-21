İHH bayramda yetimleri sevindirdi

SAMSUN - İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla düzenlediği kampanya ile Ramazan Bayramı'nda Türkiye'den Suriye'ye, Etiyopya'dan Haiti'ye kadar 15 ülkede 40 bin yetime bayramlık hediye ettiği bildirildi.



Vakfın Genel Sekreteri Yavuz Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda Türkiye'den Suriye'ye, Etiyopya'dan Haiti'ye kadar 15 ülkede yapılan yardımlarla yetimlerin bayrama mutlu girdiğini belirtti.



Yardım faaliyetlerinin yanı sıra birçok sosyal ve kültürel projeyi de hayata geçiren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın en önemli çalışmaları arasında yetimlerin bulunduğunu anlatan Dede, "Bağışçılarımızın yaptığı yardımlarla 15 ülkede 40 bin yetimi giydirerek, bayramı bayram gibi yaşamalarına katkıda bulunduk. Hayırseverler yaptıkları 80 liralık bağışla bir yetimi giydirdi. Yetimlerin bayramı bayram gibi yaşamalarını sağladı" diye konuştu.



"15 ülkede 40 bin yetim bayram yaptı"



Dede, İHH'nın dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Gönüllülerimiz yetimlerimizi bulundukları yerlerde giydirdi. Türkiye'de 15 bin, Suriye'de 5 bin yetime, sınırdaki kamplarda yardımda bulunduk. Bunun dışında Filistin, Etiyopya, Tanzanya, Burkina Faso gibi 15 ülkede 40 bin yetim bayram yaptı. Bu yetimlerin bayram yapmasına destek olan bağışçılardan Allah razı olsun" diye konuştu.



Son zamanlarda doğal afetler ve savaşlardan etkilenen birçok İslam coğrafyası olduğuna dikkati çeken Dede, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan'ın savaş ve zulüm, Afrika'nın ise açlık ve fakirlikle pençeleştiğini aktardı.



Ramazan boyunca bağışlarla 283 bin kumanya paketi dağıtıldığını, 1,5 milyon kişinin kumanyalardan faydalandığını açıklayan Dede, şunları kaydetti:



"Ramazan boyunca birçok ülkede kumanya yardımında bulunduk. Yetimler için hazırladığımız 135 bin özel kumanya ve yardım kutularını dağıttık. İHH olarak yardımlarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Yardımseverlerin destekleri ve bağışlarını her zaman bekliyoruz."



