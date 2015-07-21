Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İHH bayramda yetimleri sevindirdi

İHH, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla düzenlediği kampanya ile Ramazan Bayramı'nda Türkiye'den Suriye'ye, Etiyopya'dan Haiti'ye kadar 15 ülkede 40 bin yetime bayramlık hediye etti

İHH bayramda yetimleri sevindirdi

İHH, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla düzenlediği kampanya ile Ramazan Bayramı'nda Türkiye'den Suriye'ye, Etiyopya'dan Haiti'ye kadar 15 ülkede 40 bin yetime bayramlık hediye etti

21 Temmuz 2015 Salı 11:43
507 Okunma
İHH bayramda yetimleri sevindirdi

SAMSUN - İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla düzenlediği kampanya ile Ramazan Bayramı'nda Türkiye'den Suriye'ye, Etiyopya'dan Haiti'ye kadar 15 ülkede 40 bin yetime bayramlık hediye ettiği bildirildi.

Vakfın Genel Sekreteri Yavuz Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda Türkiye'den Suriye'ye, Etiyopya'dan Haiti'ye kadar 15 ülkede yapılan yardımlarla yetimlerin bayrama mutlu girdiğini belirtti.

Yardım faaliyetlerinin yanı sıra birçok sosyal ve kültürel projeyi de hayata geçiren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın en önemli çalışmaları arasında yetimlerin bulunduğunu anlatan Dede, "Bağışçılarımızın yaptığı yardımlarla 15 ülkede 40 bin yetimi giydirerek, bayramı bayram gibi yaşamalarına katkıda bulunduk. Hayırseverler yaptıkları 80 liralık bağışla bir yetimi giydirdi. Yetimlerin bayramı bayram gibi yaşamalarını sağladı" diye konuştu. 

"15 ülkede 40 bin yetim bayram yaptı"

Dede, İHH'nın dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Gönüllülerimiz yetimlerimizi bulundukları yerlerde giydirdi. Türkiye'de 15 bin, Suriye'de 5 bin yetime, sınırdaki kamplarda yardımda bulunduk. Bunun dışında Filistin, Etiyopya, Tanzanya, Burkina Faso gibi 15 ülkede 40 bin yetim bayram yaptı. Bu yetimlerin bayram yapmasına destek olan bağışçılardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Son zamanlarda doğal afetler ve savaşlardan etkilenen birçok İslam coğrafyası olduğuna dikkati çeken Dede, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan'ın savaş ve zulüm, Afrika'nın ise açlık ve fakirlikle pençeleştiğini aktardı.

Ramazan boyunca bağışlarla 283 bin kumanya paketi dağıtıldığını, 1,5 milyon kişinin kumanyalardan faydalandığını açıklayan Dede, şunları kaydetti:

 "Ramazan boyunca birçok ülkede kumanya yardımında bulunduk. Yetimler için hazırladığımız 135 bin özel kumanya ve yardım kutularını dağıttık. İHH olarak yardımlarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Yardımseverlerin destekleri ve bağışlarını her zaman bekliyoruz."

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:25
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ