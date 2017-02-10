Iğdır'ın 'kofi'leri Fatma ninenin elinde hayat buluyor

İl merkezine bağlı Özgür Mahallesi'ndeki tek odalı evde yaşayan 7 çocuk annesi 80 yaşındaki Fatma Demirel, eşinin ölümünün ardından geçimini sağlamak için geçmişte bölgede kadınların sıklıkla kullandığı ve eşarp altına giyilen "kofi" olarak bilinen fesleri yapmaya başladı.

Gelen talepleri değerlendirerek daha sonra yünden çorap, patik, kazak, eldiven ve kilim gibi ürünler yapmaya başlayan Demirel, yarım asrı aşkın süredir bunları üretiyor.

Yünden çeşitli giyim eşyasının yanı sıra hediyelik eşyalar da yapan Demirel, Doğu Anadolu bölgesine özgü yüzlerce yıllık motiflere yünden yaptığı dokuma ürünlerle adeta can veriyor.

Demirel, böylece bahar aylarında topladığı yünlerden iplik yapıp çeşitli ürünler dokuyarak hem yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Dokuduğu eşyalar ile 7 çocuğunu büyüten Demirel'in yaptıkları arasında en fazla rağbeti ise geçmişe göre ilginin düşmesine rağmen halen halk oyunları ve düğünlerde kadın aksesuarı olarak kullanılan "kofi"ler görüyor.

Fatma Demirel, yünden ürünler örmeye 1960'larda başladığını, o günden beri yüzlerce motif ve renkte örgü yaparak farklı şehirlere gönderdiğini söyledi.

Kofi satarak, 7 çocuk büyüttü

Son zamanlarda fabrikada yapılan ürünler yüzünden yün örgülere rağbetin azaldığından yakınan Demirel, "Ömrüm boyunca geçimimi bu şekilde sağladım. 7 çocuğumu kilim dokuyarak, yün çorap, kazak, patik, eldiven ve el işi dokuyarak büyüttüm. Eskiden daha iyi örgü yapıyordum. Şimdi yaşlandım, artık zor oluyor. Sadece aldığım yaşlılık maaşı ve yaptığım kofiler ile geçimimi sağlıyorum." dedi.

Genç yaşta eşini kaybettikten sonra çocuklarını büyütmek için bu işe başladığını anlatan Demirel, "Yaptığım el işleri sayesinde kimseye muhtaç olmadan evlatlarımı büyüttüm. Eskiden daha çok yapardım, hepsi de kıymet görürdü. Son zamanlarda hem yaşlandım hem de talep azaldı ama hala gerçek yün örme el işlerini isteyenler var. Gücümün yettiği kadarıyla yapıp satmaya çalışıyorum." diye konuştu.