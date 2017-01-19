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İdlib'de bin 800 kişiye sıcak yemek...

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib'de bin 800 kişiye günde 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

İdlib'de bin 800 kişiye sıcak yemek...

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib'de bin 800 kişiye günde 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

19 Ocak 2017 Perşembe 16:08
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İdlib'de bin 800 kişiye sıcak yemek...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Halep'ten tahliye edilerek İdlib'teki Kemmune Kampı'nda barınan bin 800 kişiye sıcak yemek veriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Halep'ten tahliye edilerek Kemmune Kampı'na getirilen ailelerin yanında olduklarını belirten Karacaoğlu, "Bölgede kurulan aşevimizde hazırlanan sıcak yemeklerimizi üç öğün ailelerimize ulaştırıyoruz. Bin 800 kişi günlük olarak sıcak yemekten faydalanıyor." dedi.

Karacaoğlu, çevre kamplara da yemek ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydetti.

AA

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