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İdam yaftaları Ulucanlar'da

Deniz Gezmiş ve 2 arkadaşının idamının gazeteci tanığı eski AA muhabiri Dodanlı, 40 yıl sakladığı yaftaları Ulucanlar Müzesi'ne bağışladı

İdam yaftaları Ulucanlar'da

Deniz Gezmiş ve 2 arkadaşının idamının gazeteci tanığı eski AA muhabiri Dodanlı, 40 yıl sakladığı yaftaları Ulucanlar Müzesi'ne bağışladı

14 Mayıs 2012 Pazartesi 13:45
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İdam yaftaları Ulucanlar'da
ANKARA - Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edildiği 6 Mayıs 1972 gecesinin gazeteci tanığı eski Anadolu Ajansı muhabiri Burhan Dodanlı, 40 yıl sakladığı idam yaftalarını Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne bağışladı.

Ulucanlar Cezaevi'ne eşiyle birlikte gelen Dodanlı, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın idam edildiği gece uzun uğraşlar sonucu aldığı idam yaftalarını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye verdi.
İdam yaftalarını Dodanlı'nın elinden alan Tiryaki, ''Millet olarak hafızaları silmek için, geçmişten gelen izleri yok ediyoruz, yakıyoruz. Sizin 40 yıl boyunca bu yaftaları muhafaza etmemiz son derece önemlidir. Sadece bugün sizin getirdiğiniz bu yaftaların sahipleri değil şuan altında bulunduğumuz bu çınarın altında birçok kişi idam edildi. Ogün idam suçu olan bugün suç olarak dahi görülmüyor. Herşeyden önce sizlere bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.
Dodanlı'da gece sokağa çıkmanın bile yasak olduğu bir ortamda çok zor şartlarda, idam anlarına tanıklık ederek bu yaftaları Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Ali Elverdi'nin izniyle aldığını ve 40 yıl muhafaza ettiğini belirterek, ''Bu belgeleri bugüne kadar onlarca insan benden istedi. Ama 40 yıl boyunca sakladığım bu belgeleri kimseye vermeye yanaşmadım. Daha sonra arkadaşlarımla beraber bu belgelerin buraya Ulucanlar Cezaevi'ne ait olduğuna karar verdik. Bu belgeleri size emanet ediyorum'' ifadelerini kullandı.
 Dodanlı'nın Tiryaki'ye verdiği Deniz Gezmiş'in yaftasında şu ifadeler yer alıyor:
''Deniz Gezmiş, Ankara 1'Nolu Askeri Mahkemesi'nin 9.10.1971 tarih ve 971-13 esas 971-23 karar sayılı hükmü ile TCK 146-1 maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkum edilmiştir.''

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 05:52
Anahtar Kelimeler:
Ulucanlar
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