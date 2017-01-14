İcralık güvercinlere özel güvenlikli koruma

İzmir'de çalıştığı banka şubesinden 2 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan banka veznedarının icra yoluyla el konulan 2 bin 300'den fazla güvercini, özel güvenlikle korunan bir çiftlikte satılmayı bekliyor.

Bornova'da bir banka şubesinde veznedarlık yapan ve ortadan kaybolan N.A, bazı hesaplarda usulsüzlük yaparak zimmetine 2 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. N.A'nın mal varlığına ve güvercinlerine icra yoluyla el koyan banka, iki ihale düzenlemesine rağmen alıcı bulamadı.

Değerleri 10 ila 750 lira arasında değişen güvercinleri parça parça satarak zararını telafi etmeyi amaçlayan banka, güvercinleri satın alarak Torbalı ilçesindeki silahlı güvenlikle korunan bir çiftliğe yerleştirdi.

Çiftliğinde güvercinlere bakan Osman Beklen, AA muhabirine, kümesinde 2 bin 300'den fazla güvercin olduğunu, bakımlarını yaptıklarını, ilaçlarını verdiklerini söyledi.

İhalelerin toplu yapılması nedeniyle alıcı bulunamadığını, bankanın hayvanları almasıyla isteyene istediği miktarda kuş satma imkanına kavuştuklarını anlatan Beklen, güvercinlerden bir bölümünün Türkiye'de az bulunan nadir ırklardan olduğuna dikkati çekti.

"Çalmaya geliyorlar, silahım ve kangal köpeğimle müdahale ettim"

Güvercinlerden sorumlu güvenlik görevlisi 72 yaşındaki Enver Kavala da mesuliyeti olan bir işe girdiğini ancak verdiği söz gereği güvercinleri koruduğunu söyledi.

Akşam 17.00'den sabah 08.00'e kadar silahıyla nöbet tuttuğunu belirten Kavala, güvercinler değerli olduğu için birkaç kez hırsızlık girişimi yaşadığını anlattı.

Kavala, "Güvercinler kıymetli olduğu için çalmaya geliyorlar. Bir kez, silahım ve kangal köpeğimle müdahale ettim. Geldiler, ben havaya silah atınca dağıldılar. 'Bir daha geleceğiz' deyip, kaçtılar. Silah sesini duyan polisler geldi. Bir sorun yaşarsam onları aramamı söylediler." ifadelerini kullandı.