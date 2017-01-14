Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek

İcralık güvercinlere özel güvenlikli koruma

İzmir'de zimmetine para geçirme suçlamasıyla tutuklanan veznedarın, icrayla el konan 2 bin 300'den fazla güvercini, satılmayı beklediği kümeslerinde özel güvenlikle korunuyor.

İcralık güvercinlere özel güvenlikli koruma

İzmir'de zimmetine para geçirme suçlamasıyla tutuklanan veznedarın, icrayla el konan 2 bin 300'den fazla güvercini, satılmayı beklediği kümeslerinde özel güvenlikle korunuyor.

14 Ocak 2017 Cumartesi 12:33
204 Okunma
İcralık güvercinlere özel güvenlikli koruma

İzmir'de çalıştığı banka şubesinden 2 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan banka veznedarının icra yoluyla el konulan 2 bin 300'den fazla güvercini, özel güvenlikle korunan bir çiftlikte satılmayı bekliyor.

Bornova'da bir banka şubesinde veznedarlık yapan ve ortadan kaybolan N.A, bazı hesaplarda usulsüzlük yaparak zimmetine 2 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. N.A'nın mal varlığına ve güvercinlerine icra yoluyla el koyan banka, iki ihale düzenlemesine rağmen alıcı bulamadı.

Değerleri 10 ila 750 lira arasında değişen güvercinleri parça parça satarak zararını telafi etmeyi amaçlayan banka, güvercinleri satın alarak Torbalı ilçesindeki silahlı güvenlikle korunan bir çiftliğe yerleştirdi.

Çiftliğinde güvercinlere bakan Osman Beklen, AA muhabirine, kümesinde 2 bin 300'den fazla güvercin olduğunu, bakımlarını yaptıklarını, ilaçlarını verdiklerini söyledi.

İhalelerin toplu yapılması nedeniyle alıcı bulunamadığını, bankanın hayvanları almasıyla isteyene istediği miktarda kuş satma imkanına kavuştuklarını anlatan Beklen, güvercinlerden bir bölümünün Türkiye'de az bulunan nadir ırklardan olduğuna dikkati çekti.

"Çalmaya geliyorlar, silahım ve kangal köpeğimle müdahale ettim"

Güvercinlerden sorumlu güvenlik görevlisi 72 yaşındaki Enver Kavala da mesuliyeti olan bir işe girdiğini ancak verdiği söz gereği güvercinleri koruduğunu söyledi.

Akşam 17.00'den sabah 08.00'e kadar silahıyla nöbet tuttuğunu belirten Kavala, güvercinler değerli olduğu için birkaç kez hırsızlık girişimi yaşadığını anlattı.

Kavala, "Güvercinler kıymetli olduğu için çalmaya geliyorlar. Bir kez, silahım ve kangal köpeğimle müdahale ettim. Geldiler, ben havaya silah atınca dağıldılar. 'Bir daha geleceğiz' deyip, kaçtılar. Silah sesini duyan polisler geldi. Bir sorun yaşarsam onları aramamı söylediler." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirİcraözel GüvenlikGüvercin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı
Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı
'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı
'Üşüyen bedenler'e belediye sahip çıktı
Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
Yedi tepeli kentte "pati seferberliği"
Yedi tepeli kentte "pati seferberliği"
Sarıkamışlı sürücüler "kar çorabı" ile yollarda
Sarıkamışlı sürücüler "kar çorabı" ile yollarda
Hayvanlar için 'modern hastane'
Hayvanlar için 'modern hastane'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ