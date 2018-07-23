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İç savaştan fakülte birinciliğine giden başarı hikayesi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan 23 yaşındaki El Abrash, eğitim almak için geldiği Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ni birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyor.

İç savaştan fakülte birinciliğine giden başarı hikayesi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan 23 yaşındaki El Abrash, eğitim almak için geldiği Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ni birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
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İç savaştan fakülte birinciliğine giden başarı hikayesi

Lise son sınıfa giderken mermiler ve bombalar altında okulunu tamamlayamadan babasını bırakıp annesi ve kardeşiyle Suudi Arabistan'a göç eden Mahmoud El Abrash (23), yüksek öğrenimi için annesinden de ayrılıp kardeşiyle Türkiye'ye geldi. İstanbul'da dil eğitimi almasının ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Bölümüne kabul edilen El Abrash, yoğun çalışma temposuyla bölümünü ve fakülteyi birinci bitirmeyi başardı.

Eğitim hayatı boyunca annesini bir kez görebilen, mezuniyet töreninde ve nişanında ailesinin yanında olamamasından dolayı buruk sevinç yaşayan El Abrash, düğününe kadar ailesini Türkiye'ye getirmenin hayalini kuruyor.

"Hayali iyi bir akademisyen olmak"

Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'daki özel bir üniversiteden burslu ön kabul alan El Abrash, iyi bir akademisyen olmayı hedefliyor.

El Abrash, yaptığı açıklamada, Suriye'de lise son sınıfa kadar okuduğunu belirterek, "Orada mermiler ve bombalar altında okumak zorunda kaldım. Can güvenliğimiz için annem ve ikizimle Suudi Arabistan'a gitmek zorunda kaldık." dedi.

Misafir vizesi olduğu için üniversiteyi Suudi Arabistan'da okuyamadığını, ikiz kardeşiyle Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini ifade eden El Abrash, İstanbul'da Türkçe dil eğitimi aldıktan sonra Sakarya Üniversitesi'ne kabul edildiğini ifade etti.

Okulun ilk döneminde bütün derslerini düşük puanla geçebildiğini anlatan El Abrash, "İkinci dönem Allah'a şükür bölümümü birincilikle bitirdim. Daha sonra başarım gittikçe artmaya başladı. Birinci ve ikinci yıl akşama kadar kütüphanelerde kalıyordum Türkçem zayıf olduğu için dersleri iki dilde okumam gerekiyordu. Önce İngilizce sonra Türkçe okuyordum o da beni çok yoruyordu. Ama hasadını aldım, iki yıl temeli attıktan sonra son iki yıl kolay geçti. Derslerime devam ederek, severek, çalışarak bu başarıyı elde ettim. Fakülte çapında birinci olan ilk uluslararası öğrenci oldum. Bu çok büyük gururdu. Keşke ailem burada olsaydı bu sevinci onlarla kutlayabilseydim. Hatta nişanım da burada oldu ama gelemediler. İnşallah kısa sürede onları da yanıma getirebilmek nasip olur. Belki düğünümü ailemle yapabilirim." diye konuştu.

Annesini 5 yılda bir kez görebildi

Babasının Suriye'de annesinin Suudi Arabistan'da ikiz kardeşiyle kendisinin de Türkiye'de yaşadığını aktaran El Abrash, annesini 5 yılda sadece bir kez görebildiğini ikiz kardeşinin ise hiç göremediğini kaydetti.

"Borcumuzu bu millete, bu vatana hizmet edip ödeyeceğiz"

Sakarya'nın insanından ve devletin kendilerine sağladığı hizmetlerden çok memnun olduğunu anlatan El Abrash, Sakara Üniversitesi'nden mezun olduğu için iftihar ettiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da yeni geçtiğini ifade eden El Abrash, "Türk insanı beni nasıl iyi karşıladılar ve bana nasıl iyi davranıp ilgi gösterdilerse... Biz bunu bir borç olarak görüyoruz. İnşallah bu borcu ödeyip daha fazlasını bu millete, bu vatana hizmet edip ödeyeceğiz. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya ÜniversitesiMahmoud El AbrashSakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
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