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İbrahim Çolak darbe girişimini protesto için Ankara'ya yola çıktı

Aktivist ve yazar İbrahim Çolak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürümek üzere yola çıktı.

İbrahim Çolak darbe girişimini protesto için Ankara'ya yola çıktı

Aktivist ve yazar İbrahim Çolak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürümek üzere yola çıktı.

12 Ağustos 2016 Cuma 10:40
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İbrahim Çolak darbe girişimini protesto için Ankara'ya yola çıktı

 İbrahim Çolak'ı, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Tuğrul ile Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri uğurladı.

Eyüp Sultan Camisi'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camisi'nde bitireceği yürüyüşü öncesi gazetecilere açıklama yapan Çolak, daha önce buna benzer yürüyüşler yaptığını belirterek, "Daha önce Mısır'daki kardeşlerimiz için Rabia yürüyüşü yapmıştım. Şimdi burada kendi kardeşlerimiz şehit oldu, gazi oldu. Onlara bir vefa adına ve darbeye hayır demek için yürüyeceğim" diye konuştu.

"2 hafta sonraki cuma namazında Beştepe Millet Camisi'nde olmayı planlıyorum"

Yürüyüşünü 15 günde tamamlamayı planladığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"2 hafta sonraki cuma namazında Beştepe Millet Camisi'nde olmayı planlıyorum. Yanımda 2 tane bayrak var. Vardığımda bunlardan bir tanesini şehit ve gazilerimizi temsilen Ömer komutanımızın ailesine, diğerini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istiyorum. Bu milletin irfanını küçük görenler, yok sayanlar cevaplarını aldılar umarım. Biz kol kola yürümeye devam edeceğiz. Allah tekrarını nasip etmesin."

Konuşmaların ardından Çolak, kendisini uğurlamaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından tekbirler eşliğinde yola çıktı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 10:42
Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÇolakEyüp Sultan CamisiAK Partiİstanbul Gençlik KollarıCumhurbaşkanlığı KülliyesiBeştepe Millet Camisiİstanbul
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