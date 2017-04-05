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Huzurevinin 'sanat ruhlu' sakini

Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Huzurevinde yaşayan 73 yaşındaki Fuat Koç, naht sanatıyla uğraşarak yalnızlığını bir nebze olsun unutmaya çalışıyor.

Huzurevinin 'sanat ruhlu' sakini

Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Huzurevinde yaşayan 73 yaşındaki Fuat Koç, naht sanatıyla uğraşarak yalnızlığını bir nebze olsun unutmaya çalışıyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:37
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Huzurevinin 'sanat ruhlu' sakini

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevinde kalan 73 yaşındaki Fuat Koçnaht eserleri yaparak vakit geçiriyor.

Huzurevine 4 yıl önce yerleşen Fuat Koç (73), boş zamanlarını değerlendirmek için binada bulunan bir odada sanat atölyesi kurdu.

Naht sanatına ilgi duyan Koç, bilgisayardan çıkardığı yazı örneklerini ahşapla birleştirdikten sonra boyayarak sanat eserine dönüştürüyor.

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum"

Koç, huzurevinde 4 yıl boyunca yaptığı naht eserlerinden oluşan sergi açtı.

Naht sanatı ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını vurgulayan Koç, naht eserleri yaparak yalnızlığını da bir nebze olsun unuttuğunu aktardı.

Sergisini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de çok beğendiğini anlatan Koç, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HuzureviAile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıFuat KoçNaht Eserleri
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