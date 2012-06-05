Huzurevine mülakatla alıyorlar

İZMİR - Bakımevi Müdürü Zekeriya Alan, 120 bin metrekare alanda kurulu tesisin Avrupa ülkelerindeki huzurevlerinde bile bulunmayan fiziksel olanaklara sahip olduğunu belirtti.



SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi'nde kalmak isteyenlerin Emekli Sandığı'nda emekli olmak, 60 yaşını doldurmuş olmak gibi şartlara sahip olması gerektiğini ifade eden Alan, bürokratik şartları yerine getirenlerle uzman doktor, psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yer aldığı mülakat yaptığını söyledi.

Kurumda yaşamak isteyen 700 kişinin sırada beklediğini ifade eden Alan, ''Mevzuatımız gereği mülakat yapıyoruz. Çünkü ortak yaşam alanında uyumsuzluk gösterenlerin, öz bakımlarında yetersizlik yaşayanların diğer sakinlerimizi rahatsız etmesini istemiyoruz'' dedi.

Barınma, yeme ve tedavi gibi hizmetleri karşıladıklarını ifade eden Alan, çift kişilik odalarda barınma fiyatının 400 liradan başladığını, kurum bünyesinde tek kişilik deniz gören odalar da olduğunu belirtti.

Kurumda kalmak isteyen ve başvuruda bulunan bazı sakin adaylarının mülakatta uyumsuz olduğunun anlaşıldığını, bu nedenle başvuruyu reddettiklerini kaydeden Alan, ''Reddedildikten sonra hakkımızda dava açıp kuruma girmek için uğraş veren yaşlılar da oluyor'' dedi.

Kurum sakinlerinden Sevil Yalçınduran, mülakat sonucu kuruma alındığını, tek kişilik odada mutlu, huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Yalçınduran, hobi atölyelerinde aldığı eğitimle resim yaptığını ve sergi açtığını, kendini geliştirerek akrabalarına yük olmadan yaşadığını söyledi.