Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hüseyin Dede 70 yıldır örgü örüyor

Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki Kalay, birçok kadının ismini dahi bilmediği örgü türleriyle kazak, yelek ve çorap örerek görenleri şaşırtıyor

Hüseyin Dede 70 yıldır örgü örüyor

Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki Kalay, birçok kadının ismini dahi bilmediği örgü türleriyle kazak, yelek ve çorap örerek görenleri şaşırtıyor

26 Mayıs 2012 Cumartesi 12:14
1811 Okunma
Hüseyin Dede 70 yıldır örgü örüyor
SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Kalay, birçok kadının ismini dahi bilmediği örgü türleriyle kazak, yelek ve çorap örerek görenleri şaşırtıyor.

Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşından beri örgü ördüğünü söyledi.
Çocukken ablasının kendisine bir çift çorap ördüğünü ancak yaşadıkları bir anlaşmazlık sonucu ördüğü çorapları geri istediğini anlatan Kalay, ''Bu olaydan sonra eve gidip eski çorapları söktüm. O zamanlar orlon ipler yoktu. Kendime bir çift çorap ördüm. Yeni başladığım için yanlış yaptığım zaman söküp tekrar örerek örgü yapmayı öğrendim'' dedi.
Köyündeki komşu kadınlara örgü konusunda yardım ettiğini anlatan Kalay, ''Gözüm iyi görse örgülerle ev ihtiyacımı, geçimimi bile sağlayabilirim'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 04:14
Anahtar Kelimeler:
örgü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ