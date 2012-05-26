Hüseyin Dede 70 yıldır örgü örüyor

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Kalay, birçok kadının ismini dahi bilmediği örgü türleriyle kazak, yelek ve çorap örerek görenleri şaşırtıyor.



Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşından beri örgü ördüğünü söyledi.

Çocukken ablasının kendisine bir çift çorap ördüğünü ancak yaşadıkları bir anlaşmazlık sonucu ördüğü çorapları geri istediğini anlatan Kalay, ''Bu olaydan sonra eve gidip eski çorapları söktüm. O zamanlar orlon ipler yoktu. Kendime bir çift çorap ördüm. Yeni başladığım için yanlış yaptığım zaman söküp tekrar örerek örgü yapmayı öğrendim'' dedi.

Köyündeki komşu kadınlara örgü konusunda yardım ettiğini anlatan Kalay, ''Gözüm iyi görse örgülerle ev ihtiyacımı, geçimimi bile sağlayabilirim'' diye konuştu.