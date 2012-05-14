Hürrem Sultan'ın yüzüğü davetiyelerde

ANKARA - Havaların ısınmasıyla başlayan düğün mevsimi evlilik hazırlığı yapan çiftlerin telaşını da beraberinde getiriyor. Küçük bir detay gibi görünmesine rağmen çiftler en çok davetiye seçiminde zorlanıyor. Çiftler tercihlerini klasik ve sade davetiyelerden yana kullanırken, oldukça süslü ve ihtişamlı modeller de seçenekler arasında yer alıyor.

Son dönemlerde takılardan dekorasyona kadar pek çok sektöre ilham kaynağı olan Osmanlı çizgileri, düğün davetiyelerinde de kendini gösteriyor. Türkiye genelinde düğün davetiyeleri ve kartpostallar hazırlayan bir şirket, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın taktığı yüzüğün taşının da yer aldığı davetiyeyi çiftlerin beğenisine sunuyor.

AA muhabirinin 2012 davetiye modellerine ve çiftlerin tercihlerine yönelik sorularını yanıtlayan, Koza Davetiyeleri'nin mağaza müdürlerinden Hüsamettin Kayaardı, bu yılki davetiye modellerinde gösterişli tasarımların da yer aldığına değinen Kayaardı, ''Tasarımcılarımız son dönemlerde oldukça ilgi gören Osmanlı çizgilerini de davetiyelere yansıttı. Örneğin 'Hürrem Sultan' serisi dediğimiz tasarım oldukça ilgi görüyor. Üzerinde Hürrem Sultan'ın dizide kullandığı yüzüğün taşı yer alıyor. Sadelik ve şıklık bir arada sunuluyor'' diye konuştu.