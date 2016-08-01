Hurdadan arazi aracı

Tokat'ta off-road tutkunu kaporta ustası, hurda otomobil parçası ve borulardan "Akrep" ismini verdiği arazi aracı yaptı.

Niksar Küçük Sanayi Sitesi 16. Blok'ta tamirhane işleten 41 yaşındaki Hüseyin Haspolat'ın 13 günde yaptığı arazi aracı, görenlerin dikkatini çekiyor.

İş makinesinin motoru ve sanayi sektöründe kullanılan 60'lık demir borularla tasarladığı 2 bin 200 kilogram ağırlığındaki arazi aracıyla off-road yarışlarına katılan Haspolat, Erzincan'daki ilk yarışında birinci oldu.

Kelkit Off Road Kulübü üyesi Haspolat, tamamen hayal gücüyle yaptığı arazi aracına gözü gibi bakıyor.

Haspolat, yaptığı açıklamada, off-road meraklısı olduğunu ve 10 yıldır hobi amacıyla yarışlara katıldığını söyledi.

Çevre dostu araç yapmaya karar verdiğini belirten Haspolat, "Çevre dostu araç yapma düşüncesinden esinlenerek bu aracımızı yapmaya karar verdim. Aracımın borusunu, kaportasını, motorunu, şanzımanını, tamamını hayal gücümüzle çalıştık. Tamamen güçlendirilmiş, profesyonel bir arazi aracı yapmaya çalıştık." dedi.

Sanayi sektöründe kullanılan boruyla güçlendirilmiş sistem yaptıklarına işaret eden Haspolat, 2 ton 200 kilogram ağırlığındaki aracının arazi ve asfalt yolda farklı bir kullanımı olduğunu bildirdi.

Aracı 15 bin liraya mal etti

Haspolat, ilçede takdir topladığını ifade ederek, bunun parayla ölçülecek bir durum olmadığını anlattı.

"Akrep"i yaparken sanatını ortaya koyduğunu vurgulayan Haspolat, "Ortaya düşüncemizi koyduk, fikrimizi koyduk, yüreğimizi koyduk, sanatımızı koyduk. İsmini de koyduğum gibi 'Akrep', arazi aracı, yarış aracı. Her koşulda da bize hizmet veriyor. Bana 15 bin liraya mal oldu. Normal standart yapıyorum deseler, 30, 40 bini, 50 bini bulur." diye konuştu.