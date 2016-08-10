'Hurda Anadol'u 20 bin liraya yeniledi

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Otomotiv sektöründe çalışan 18 yaşındaki Ali Burak Düz, klasik otomobil tutkusu nedeniyle, 1978 model Anadol'u hurda olarak 2 bin liraya satın aldı.

Alaplı Sanayi Sitesi'nde babasına ait motor tamir dükkanında 10 aylık çalışma sonrası hurda otomobili tamamen yenileyerek çalışır hale getiren Düz, bunun için 20 bin lira harcadı.

Ali Burak Düz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba oğul klasik otomobil tutkunu olduklarını belirtti.

Aracı hurda halde aldıklarını anlatan Düz, "Aracı aldığımızda yürümüyordu. Orijinal parçalarını temin ederek, babamın tamir dükkanında aracı baştan aşağıya yeniledim. Kaportası, boyası ve yürüyen aksamı değişti. Tavanı, açılır hale getirdik." dedi.

Otomobile büyük ilgi gösterildiğine işaret eden Düz, "Emek vererek yenilediğim araca insanların ilgi göstermesi ve beğenmesi beni çok mutlu ediyor. Anadol'u tanıtmak için Türkiye'nin birçok bölgesini gezmek istiyorum. Bu tür klasik otomobiller, zaman içinde kaybolması yerine, yenilenerek gelecek nesillere aktarılabilir." diye konuştu.