Hrant Dink cezalarını açıkladı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle emniyet görevlileri hakkında idari yönden 5 personele aylık kesimi, 3 personele kınama, l personele uyarma cezası verildiğini; adli yönden 8 personel hakkında soruşturma izni verilmemesine, 31 personel hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına, 2 personel hakkında beraatine mahkemece karar verildiğini bildirdi.

Şahin, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümüne ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Dink'in ölümüne ilişkin hazırlık soruşturması sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gereken tüm çalışmaların titizlikle yerine getirildiğini belirten Şahin, faillerin tespitine yönelik elde edilen tüm bilgilerin, vakit geçirilmeden soruşturma dosyasına dahil edilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini vurguladı.

Meydana gelen olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle emniyet görevlileri hakkında idari yönden; 1 uzun süreli durdurma, 5 personele aylık kesimi, 3 personele kınama ve l personele uyarma cezası verildiğini bildiren Şahin, ''Adli yönden 8 personel hakkında soruşturma izni verilmemesine, 31 personel hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına, 2 personel hakkında beraatına yetkili mahkemece karar verilmiş, l personel hakkında ise başlatılan savcılık soruşturması halen devam etmektedir'' dedi.

Şahin, jandarma görevlilerinden 4'ü hakkında 4 ay hapis, l'i hakkında 6 ay hapis, 2'si hakkında beraat kararı verildiğini belirtti.