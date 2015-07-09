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Horlamaya 'tenis top'lu çözüm

Erzurum'da horlama şikayeti olan hastalar, yatarken giyecekleri giysinin sırt kısmına yerleştirilen tenis topuyla şikayetlerinden kurtuluyor

Horlamaya 'tenis top'lu çözüm

Erzurum'da horlama şikayeti olan hastalar, yatarken giyecekleri giysinin sırt kısmına yerleştirilen tenis topuyla şikayetlerinden kurtuluyor

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:38
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Horlamaya 'tenis top'lu çözüm

ERZURUM - Erişkinlerde horlamanın en sık nedeni yumuşak damak ve küçük dilin normalden fazla büyümesi ve sarkması olduğu belirtiliyor. Ses tellerine kadar üst hava yolunu daraltan bütün problemler ise horlamaya sebep olabiliyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, horlamanın birçok insanda görüldüğünü ve en çok yakın çevreyi rahatsız ettiğini belirtti.

Horlayan kişinin çevresi dışında yatarken dinlenemediği ve oksijenlenmediği için kendisinin de rahatsız olacağını ifade eden Yörük, "Ama horlayan bir insan rahat oksijenlenmez. İnsan yattığı zaman yumuşak damak sarkar ve titreşmesiyle horultu meydana gelir. Nefesi ve oksijenlenmesi kesilerek uyur. Rahat uyuyamadığı için bedenen yorgun olur. Bu nedenle horlayan ve nefesi kesilen insanlar normal insanlardan daha fazla uykuya eğilimlidir" dedi.

Yörük, horlama problemi olan insanlar da vücudun dinlenmediğinden dolayı gün içinde stresli olduğunu bunun gün boyu çalıştığı iş yerini ve ortamını da etkilediğini kaydetti.

'Horlama kilolularda daha fazla görülür'

Horlama şikayetlerinin genelde kilolu insanlardan geldiğini anımsatan Yörük, şöyle devam etti:

"Horlayan hastalarımız iki kürek kemiğinin arasına omurgasının tam arasına yatarken giydiği elbisesinin sırtına bir fermuarlı cep yaptırmasını, yatarken sırtındaki cebine tenis topunu koyup kapatmasını istiyoruz. Bunun nasıl bir faydası var. Normalde insanlar yan yatar ya da yüz üstü yatar. Genelde horlama sırt üstü yattığı zaman meydana geliyor. Bunu önleme için de böyle bir yöntem deniyoruz. İlk önce hasta yan yattı. Sonra sırt üstü yapmak için dönerken bu yerleştirdiği tenis topu sırt üstü yatmasına izin vermiyor. Bu şekilde ya aynı şekilde kalır ya da diğer tarafına döner. Böylece en azından sırt üstü yatarken dilin ve yumuşak damağın solunum yollarını kapatmasına biraz önlemiş olur. Bu da çok faydalı ve kullanışlı bir yöntemdir."

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 11:39
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHorlama
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