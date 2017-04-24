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Hobisi geçim kaynağı oldu

Artvinli Yusuf Bekçi, 13 yıl önce hobi amacıyla başladığı ağaç işlemeciliğinde kendini geliştirerek evinin bodrum katında oluşturduğu atölyesinde hediyelik ahşap eşya üretimi yapıyor.

Hobisi geçim kaynağı oldu

Artvinli Yusuf Bekçi, 13 yıl önce hobi amacıyla başladığı ağaç işlemeciliğinde kendini geliştirerek evinin bodrum katında oluşturduğu atölyesinde hediyelik ahşap eşya üretimi yapıyor.

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:16
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Hobisi geçim kaynağı oldu

Artvin'de yaşayan Yusuf Bekçi, 42 yaşındayken hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğini mesleğe dönüştürerek geçimini sağlıyor.

Samsun'da çalıştığı kurumun özelleştirilmesinin ardından 2004 yılında memleketi Artvin'e dönen 55 yaşındaki Bekçi, evinin bodrum katında kendi imkanlarıyla 10 metrekarelik atölye kurdu.

Burada boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap işlemeciliğine başlayan Bekçi, ürettiği maket ve hediyelik eşyaların ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Sipariş üzerine çalışmaya başlayan Bekçi, 13 yıldır ailesinin geçimini, el emeğiyle ürettiği ahşap hediyelik eşyaları satarak sağlıyor.

"Bir maketi yaklaşık bir ay gibi zamanda yapıyorum"

Bekçi, yaptığı açıklamada, özellikle kamu kurumlarından yoğun talep aldığını belirterek, ahşaptan greyder, dozer, kepçe gibi iş makinelerinin yanı sıra otomobil ve ev maketleri yaptığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyesinde hediyelik eşya ürettiğini ve satışından elde ettiği gelirle geçimini sağladığını dile getiren Bekçi, "Ahşap hediyelik eşya üretimi, el emeği, göz nuru ve sabır isteyen bir meslektir. Bir maketi yaklaşık bir ay gibi zamanda yapıyorum. Çok emek harcıyorum. İşimi severek yaptığım için zaman ve harcadığım emeğin karşılığını alıyorum." diye konuştu.

Bekçi, 500 ile 3 bin lira arasında değişen fiyattan satış yaptığını kaydederek, üretimi de sipariş üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

Eyfel Kulesi'nin de maketini yaptı

Bekçi, hayalindeki otomobilin maketini de yaptığını belirterek, "Çocukluk yıllarımdan beri hayalimdeki otomobili satın alamadım ancak atölyemde kendi ellerimle ahşaptan maketini, bir ay boyunca büyük bir özveriyle çalışarak yapmayı başardım. Bu otomobili hayatım boyunca satmayacağım. Süs eşyası olarak evimin en güzel köşesinde sergiliyorum." dedi.

Bir iş yerinin vitrininde maket olarak gördüğü Eyfel Kulesi'nin de ahşap maketini yaptığını anlatan Bekçi, "Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki maketi 15 günde tamamladım. Evimin en güzel köşesinde sergiliyorum. Eve gelen misafirlerim hayran kalıyor. Bazı arkadaşlarım cep telefonlarıyla önünde özçekim yapıyor. Birçok kişi satın almak istedi ve çok büyük paralar önerdi ama satmıyorum." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ağaç IşlemeciliğiHediyelik Eşya
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