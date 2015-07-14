Hobi amaçlı başladığı arıcılıkta dünya ikincisi oldu

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocukları için satın aldığı 4 kovanla hobi amacıyla arıcılığa başlayan ve geçen yıl katıldığı arıcılık yarışmasında dünya ikincisi olan Hasan Gümüş, yılda bir ton bal üretiyor.

Bakış Mahallesi'nde yaşayan Gümüş, İstanbul'da 300 kişiye istihdam sağlayan iş yerini 2001 krizinde iflas edip kapatarak memleketi Kahramanmaraş'a döndü.

Yaklaşık 10 yıl önce " hobi olsun" diye 4 çocuğuna birerkovan alan Gümüş, organik ürünlere ilgisinden dolayı arıcılığa başladı.

Kovanları Nurhak Dağı'na taşıyan Gümüş, zamanla kovan sayısını artırarak, yılda 1 ton bal üretir konuma geldi.

Ürettiği organik çiçek balıyla Muğla'da geçen yıl düzenlenen "4. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"ne katılan Gümüş, dünya ikinciliği elde etti.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları için aldığı kovanların ardından arıcılık hakkında çeşitli araştırmalar yaptığını söyledi.

Organik ürünlere olan ilgisi dolayısıyla arıcılığa yöneldiğini belirten Gümüş, "Bunun üzerine kovan sayısını 350'ye çıkartarak doğal ve katkısız bal üretimi yapmaya başladım. Kovanları yazın yaylaya, kışın da evimin bahçesine taşıyorum. Bu işe başlamadan önce sağlık sorunlarım vardı. Karaciğer enzimlerinden rahatsızdım. Arılarla yaylada 1800-3000 rakım aralığında zaman geçirmeye başlayınca sağlık sorunlarım da çözüldü. Şimdi çok rahatım" diye konuştu.

Gümüş, arıcılıktan henüz istediği verimi almakta zorlandığını söyledi. Yaklaşık 3 yıl önce kovan içerisindeki balının çalınmasıyla zarar ettiğini belirten Gümüş, halen ekonomik olarak sıkıntı çektiğini dile getirdi.

Arılara çocukları gibi baktığını anlatan Gümüş, geçen yıl Muğla'daki yarışmada çiçek balı üretimi kategorisinde dünya ikinciliği elde ettiğini söyledi.

Artık karakovan balı üretmeye başladığını ifade eden Gümüş, "Ürettiğimiz balı yurtiçinin yanı sıra sipariş üzerine yurtdışındaki tanıdıklarımıza da satıyoruz. Bu işi severek yapıyorum ve çok mutluyum" dedi.