Hırsızlık için girdiği evde yakalandı

Konya'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın, hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cevizaltı Caddesi'ndeki bir binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Fatmaana Büyüktün, komşusunu ziyarete gitti.

Bir süre sonra evine geldiğinde ışıkların yandığını fark eden Büyüktün, polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, açık bırakılan kapıdan içeriye girdi. Ekipler, eve hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen Gülüzar E'yi (34) gözaltına aldı.

Tornavida ile kapısını açtığı evden 200 lira çaldığı anlaşılan Gülüzar E'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.