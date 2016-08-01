Hindistan'da otel odasına giren leopar korkuttu

Hindistan'ın kuzeyinde otel odasına giren leopar müşterileri korkuttu.

BBC'de yer alan habere göre, leopar, pencereyi kırdıktan sonra Sumit ve Shivani Rathore çiftinin kaldığı odaya girdi.

Yetkililer, Hintli çiftin leopar odaya girdiği sırada uyuduğunu, vahşi hayvanla karşılaşınca şok geçirdiğini ancak leoparı banyoya kapatmayı başardığını açıkladı.

Otel müşterilerini alarma geçiren leoparın, daha sonra odadan çıkarak ormana kaçtığı belirtildi.

Leoparın köpekler tarafından kovalanınca otele sığındığı sanılıyor.

Gece ormandan gelen "misafirlere" alışkın olunan bölgede, birkaç hafta önce de siyah bir Himalaya ayısı otel odasının camını kırmıştı.