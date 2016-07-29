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Hiç binmediği uçağın maketini yapıyor

Askerde ilk kez gördüğü uçakla model uçak merakı başlayan, 40 yıldır topladığı atık malzemelerden model uçak yaparak havalandırmayı başaran emekli sıhhi tesisatçı Uğur Kavcı'nın (70) en büyük hayali, hayatında bir kez olsun uçakla yolculuk yapmak.

Hiç binmediği uçağın maketini yapıyor

Askerde ilk kez gördüğü uçakla model uçak merakı başlayan, 40 yıldır topladığı atık malzemelerden model uçak yaparak havalandırmayı başaran emekli sıhhi tesisatçı Uğur Kavcı'nın (70) en büyük hayali, hayatında bir kez olsun uçakla yolculuk yapmak.

29 Temmuz 2016 Cuma 13:08
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Hiç binmediği uçağın maketini yapıyor

 Uşak'ta topladığı atık malzemelerle 40 yıldır model uçak tasarlamasına rağmen hiç uçağa binmeyen 70 yaşındaki Uğur Kavcı, hayalinin gerçekleşmesi için destek istiyor.

Model uçak tasarımı yapan emekli sıhhi tesisatçı Uğur Kavcı (70), Kore gazisi amcasının getirdiği oyuncak uçakla başlayan, uçak resimlerini biriktirmeyle devam eden uçma merakının 1968 yılında askerde ilk kez gördüğü askeri uçakla doruğa çıktığını söyledi.

Askerlik dönüşü ilk zamanlarda maket uçaklar yapmaya başladığını, ardından yaptığı uçakları uçurmak için arayış içine girdiğini anlatan Kavcı, topladığı kağıt, tahta, köpük ve plastik parçalarından yaptığı model uçaklara pilli ya da benzinli motorlar ekleyerek uçurmaya çalıştığını aktardı.

İlk model uçağını 20 yıl önce uçurmayı başardığını belirten Kavcı, o günden bu yana çeşitli büyüklüklerde 50'ye yakın model uçak tasarladığını dile getirdi.

Askerlik görevi sırasında bir askeri uçağın temizliğini yaptığını ve uçağı inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Kavcı, "Askerden döndükten sonra sıhhi tesisatçılık yaparak geçimimi sağladım. Bir yandan da model uçak yaptım. Yıllar geçtikçe tecrübem arttı ve yaptığım uçakları uçurmaya başladım. Bu konuda hiç bir eğitim almadım. Sadece gördüğüm uçak fotoğraflarından faydalandım." dedi.

Hiç uçağa binmedi

Emekli olduktan sonra hayatını model uçaklara ve uçmaya adadığını vurgulayan Uğur Kavcı, şöyle konuştu:

"İnsan isterse her şeyi başarabilir. Ben fotoğraflara bakarak model uçaklarımı uçurdum. Eskiden uçak kullanmak en büyük arzumdu, bu yaşımda bunun mümkün olmayacağını biliyorum. Ama hayatımda hiç uçağa binmedim, artık tek hayalim bir kez olsun uçakla yolculuk yapmak. Umarım bir gün olur. Uçağa bir yolcu gibi binmek istemiyorum, uçağa bindiğim zaman nasıl uçtuğunu anlamak için her yerine dokunmalı ve görmeliyim. Umarım bir gün olur."

Model uçak tutkusunun gün geçtikte yaygınlaştığını ancak Uşak'ta model uçakların havalanacağı bir pistin bulunmadığını belirten Kavcı, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler model uçak meraklıları için alan düzenlemesi yapmalı. Tecrübelerimi gençlere aktarmak istiyorum. Bizim için küçük bir alan ayrılsa, bir pistimiz olsa orada uçaklarımızı havalandırabilsek yeterli. Oraya eski bir uçak getirilebilir, çocuklar orada uçmakla ilgili konuları öğrenir. Umarım bizim için böyle bir imkan sağlanır. Yaptığım bazı uçaklar yurt dışına gitti. Amacım model uçak meraklılarını bir araya getirmek."


AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 13:10
Anahtar Kelimeler:
UşakUçak TasarımıTasarımUçak
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