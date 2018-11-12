Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93651
ALTIN
213.095
DOLAR
5.4963
STERLİN
7.0497
EURO
6.1797
'VAR, futbolun önüne geçiyor'
'VAR, futbolun önüne geçiyor'
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Son Dakika
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Son Dakika
Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Havayolu yolcuları arttı
Havayolu yolcuları arttı

Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu

Bartın'da televizyonda izlediği bir girişimciden etkilenen ve devlet desteğiyle tesis kuran Cengiz Özdemir, ürettiği mantarlardan yılda yaklaşık 60 bin lira gelir elde etti.

Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu

Bartın'da televizyonda izlediği bir girişimciden etkilenen ve devlet desteğiyle tesis kuran Cengiz Özdemir, ürettiği mantarlardan yılda yaklaşık 60 bin lira gelir elde etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:33
0 Okunma
Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu

BARTIN - Bartın'da Genç Çiftçi Projesi sayesinde aldığı hibe desteğiyle tesis kuran 34 yaşındaki Cengiz Özdemir, yılda 12 ton mantar üretmeye başladı.

Bartın'ın Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde yaşayan ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından bir süre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Özdemir, istiridye mantarı üretmeye karar verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle geçen yıl 112 metrekarelik alana istiridye mantarı üretim tesisi kuran Özdemir, buradan yılda 12 ton mantar elde etmeye başladı.

Özdemir, yaptığı açıklamada, televizyonda izlediği bir girişimcilik programından etkilenerek mantar üretimi yapaya karar verdiğini söyledi.

Düşüncesini İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgilileri ile paylaştığını ve Genç Çiftçi Projesi sayesinde mantar serası oluşturduğunu, bir ay gibi kısa bir sürede ürün elde etmeye başladığını anlatan Özdemir, "Şu anda ayda 1 ton mantar topluyoruz ve bu mantarları Bartın ve çevre illerdeki marketlere, pazarlara veriyoruz ve kısa sürede de tükeniyor." dedi.

Aylık 5 bin lira gelir

Mantarları kısa sürede günlük ve taze olarak sattıklarını, talep yoğunluğuna yetişemediklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Ürünlere talep fazla olduğu için pazar sorunu yaşamıyoruz, hatta talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Devlet desteği veya buradan elde ettiğimiz gelirle aynı şekilde bir tesis daha yapmayı planlıyoruz. Aynı bu şekilde bir tesisimiz daha olsa yine ürettiğimizi rahatlıkla satabilecek durumdayız. İyi ki bu işe girmişim. Burayı sadece ekonomik bir kazanç olarak değil, aynı zamanda rahatlama aracı olarak görüyorum. Mantarların büyüdüğünü, çoğaldığını gördükçe kendimi daha mutlu hissediyorum."

Gelir getirici kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Özdemir, buradan aylık 5 bin lira gelir elde ettiğini, iş arayan gençlerin bu ve buna benzer bir alana yönlenebileceğini, bu konuda devletin de çok çeşitli imkanlar sağladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram da Bartın ilinin özellikle mantar üretimi için elverişli olduğunu, istiridye mantarı üretiminin de hızla gelişim gösterdiğini belirterek, "Eğer gayret eder ve iyi örgütlenirsek mantar konusunda marka il olabiliriz. Bunun için hem Genç Çiftçi projeleri hem de yüzde 50 hibe desteklemeli Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar projeleri var. Özellikle gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz, bizler de çiftçilerimize her türlü bilgi ve desteği veriyoruz." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hibe Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 LİDER BİR ŞAHSİYETİN İNŞÂSI
23 LİDER BİR ŞAHSİYETİN İNŞÂSI
Çiftler, aman dikkat!
Çiftler, aman dikkat!
VEFALI OLMALIYIZ
VEFALI OLMALIYIZ
Sokak Modasına Yön Veren Ozan Kaan ERKAN
Sokak Modasına Yön Veren Ozan Kaan ERKAN
İstanbul'un arka bahçesi: Karasu Satılık Yazlık Evler
İstanbul'un arka bahçesi: Karasu Satılık Yazlık Evler
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
İkizlerini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirdi
İkizlerini dünyaya getirdikten sonra yaşamını yitirdi
Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor
Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor
Deniz polisinin maskotları
Deniz polisinin maskotları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ