Heybeliada'da orman yangını

İSTANBUL

Heybeliada'nın At Ahırları mevkisinin üst bölümünde kalan çamlık alanda, saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan Orman Bölge Müdürlüğü'nün 4 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopteri ile müdahale ediliyor.

Kartal ve Maltepe itfaiye ekiplerinin de takviyesiyle Adalar itfaiyesi, yangına karadan müdahale ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman müdahalede güçlük çekilen yangın, 1,5 hektarlık alan içerisinde tutulmaya çalışılıyor.

Ekipler, yangının bölgedeki bir manastıra sirayetini de önlenmek için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale amacıyla İzmir ve Edremit'ten 2 uçak takviye istedi. Ayrıca, Çanakkale'den de 1 yangın söndürme helikopteri yola çıktı.

Yangına karadan müdahale amacıyla İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı itfaiye gruplarının da Heybeliada'ya gönderilmesi hazırlıkları yapılıyor.