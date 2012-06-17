Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan, havadan ve denizden müdahale edilmeye çalışılıyor.

Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan, havadan ve denizden müdahale edilmeye çalışılıyor.

17 Haziran 2012 Pazar 17:05
536 Okunma
Heybeliada'da orman yangını


İSTANBUL 

Heybeliada'nın At Ahırları mevkisinin üst bölümünde kalan çamlık alanda, saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan Orman Bölge Müdürlüğü'nün 4 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopteri ile müdahale ediliyor.
Kartal ve Maltepe itfaiye ekiplerinin de takviyesiyle Adalar itfaiyesi, yangına karadan müdahale ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman müdahalede güçlük çekilen yangın, 1,5 hektarlık alan içerisinde tutulmaya çalışılıyor. 
Ekipler, yangının bölgedeki bir manastıra sirayetini de önlenmek için çalışma yürütüyor. 
Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale amacıyla İzmir ve Edremit'ten 2 uçak takviye istedi. Ayrıca, Çanakkale'den de 1 yangın söndürme helikopteri yola çıktı. 
Yangına karadan müdahale amacıyla İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı itfaiye gruplarının da Heybeliada'ya gönderilmesi hazırlıkları yapılıyor.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 09:06
Anahtar Kelimeler:
Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ