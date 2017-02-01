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Heybeliada'nın 'kış bekçisi' kediler

İstanbul'da Büyükada'dan sonra en büyük ikinci ada olan Heybeliada'da kış aylarında kedileri adeta bir "bekçi" gibi tüm sokaklarda görmek mümkün.

Heybeliada'nın 'kış bekçisi' kediler

İstanbul'da Büyükada'dan sonra en büyük ikinci ada olan Heybeliada'da kış aylarında kedileri adeta bir "bekçi" gibi tüm sokaklarda görmek mümkün.

01 Şubat 2017 Çarşamba 15:52
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Heybeliada'nın 'kış bekçisi' kediler

Geçmişte Demonisos ve Hakli gibi isimlerle de anılan ada, uzaktan bakıldığında yere bırakılmış bir heybe görünümünde olduğu için Heybeliada adını aldı.

Adada yerleşim, 19. yüzyıla kadar bir balıkçı kasabası ve üç manastırdan oluşurken, vapur seferlerinin başlamasıyla hem nüfus hem de buraya gelen turist sayısı arttı.

Yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, nüfusun arttığı Heybeliada'da kışın ise sessizlik hakim.

Kış aylarında, çok fazla ziyaretçi olmadığı için adadaki kediler daha görünür hale geliyor.

Popülasyonu yüksek olan kedileri adeta bir "bekçi" gibi tüm sokaklarda görmek mümkün.

Tarih kokan binaların arasında gezinen kediler neredeyse her köşe başında adayı ziyarete gelenlere "merhaba" diyor.

Sokaklarda bazen sürüler halinde görülen ve çevreyi kontrol ediyor izlenimi veren kediler, kışın adaya gelip fotoğraf çekmek isteyenler için de güzel enstantaneler oluşturuyor.

Adanın ayrılmaz parçası olan kediler, yazın güzel hava, kalabalık nüfus ve kendileriyle ilgilenen insanların çokluğu nedeniyle güzel günler yaşarken, kışın yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Soğukta barınma sıkıntısı da çeken kedilere, esnaf ve kışın da adada yaşayan vatandaşlar sahip çıkmaya çalışıyor.

Sokağa bırakılan yiyecek ve yemleri kediler, bazen martılarla bazen de köpeklerle paylaşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HeybeliadaİstanbulKediKöpekHayvanseverSokakSokak Kedisi
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