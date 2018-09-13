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Her apartman bir öğrenci okutacak

Tekirdağ'da, apartmanlar sakinlerinin imece usulü topladıkları parayla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıkları "Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesi bu yıl da gerçekleştirilecek.

Her apartman bir öğrenci okutacak

Tekirdağ'da, apartmanlar sakinlerinin imece usulü topladıkları parayla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıkları "Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesi bu yıl da gerçekleştirilecek.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:52
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Her apartman bir öğrenci okutacak

Tekirdağ'da, ''Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor'' projesiyle apartman sakinleri tarafından imece usulü toplanan parayla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle ilçedeki apartman sakinleri maddi imkanları yetersiz üniversite öğrencilerinin eğitimi için bir araya geliyor.

Dördüncü yılına giren ve yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek projede yer almak isteyen apartman ya da toplulukların kayıtları alınmaya başlandı.

Üniversite okuyacak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik çalışmada, apartman sakinleri bir araya gelerek öğrencilere destek sağlıyor.

"Şimdi öğrencilerimize destek zamanı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat,150 öğrencinin geçen yıl burs imkanından yararlandığını belirterek, "Okumak isteyen ancak maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilerimize hep birlikte destek veriyoruz. Bu projede siyah-beyaz, siyasi görüş ya da bizi ayırıcı hiçbir şey yok; birlik olarak öğrencilerimizi geleceğe taşımak var. Şimdi öğrencilerimize destek zamanı." ifadelerini kullandı.

Eşkinat, herkesin ufak katkılarla çocukların geleceğe taşınacağını aktararak şunları kaydetti:

"Bu işe başladıktan sonra apartman girişine "Bu apartman bir üniversite öğrencisi okutuyor" diye bir plaket astık ve farkındalık yarattık. Bu levhayı gören insanlar ‘bu nedir’ diye sorduklarında onları bilgilendiriyoruz ve herkes de bir heves uyandırıyor. Arkadaşlarımızdan biz de katılalım diyenler oldu. Ancak bizim bu projede amacımız aramıza 3-5 kişi daha katmak değil, Süleymanpaşa genelindeki apartmanları, kişi ve kurumları da içine alarak böyle bir proje gerçekleştirip öğrenci okutulmasına vesile olmaktır. Hedefimiz herkesi bu projeye katmak ve sürekliliği olan geniş bir ağ kurmak."

Projeye destek veren apartmanlara, "Bu apartman bir öğrenciyi okutuyor" yazılı plaket veriliyor.

Proje ile ilgili bilgi almak, burs veren olmak ya da burs başvurusu yapmak için 0850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alınabileceği bildirildi.

AA

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TekirdağApartmanlar Okutuyor Süleymanpaşanın Filizleri YetişiyorImece Usulüüniversite öğrencilerine Burs
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