Hemşin Kültür, Sanat ve Tulum Festivali renkli görüntüler yaşattı

Hemşin Kültür, Sanat ve Tulum Festivali kapsamında yapay gölde düzenlenen kano yarışları renkli görüntüler oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hemşin Kaymakamlığı ve Hemşin Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde erkek ve kadın kategorilerinde kano yarışları gerçekleştirildi.

Yapay gölde 9 erkek ve 9 kadın akıntıya karşı 300 metrede yarıştı. Trabzon Beşikdüzü Kulübü sporcularının gölde yelkenli teknelerle yaptıkları gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Gölü yapmalarındaki amacın su sporlarının geliştirmek olduğunu ifade eden Bekar, "İlçemizin doğallığını ve güzelliğini tanıtmak istiyoruz. Burası organik bir havza. Hem de turizme katkı sağlamak için bu tür organizasyonları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bekar, yapay gölün vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirterek, "İlçemiz bu gölle anılmaya başlandı. Buranın değişmez bir yüzü oldu. Artık değişmeyecek. Hem de yeşille bütünleşmesiyle ilçemize güzel bir görüntü oluşturdu." diye konuştu.

Bekar, bundan sonraki yıllarda da festivali düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Gün içinde satranç turnuvasının da yapılacağı festival, sanatçıların sahne alacağı konserle sona erecek.