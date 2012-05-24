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Hem uçacaklar hem kariyer yapacaklar

''Pilotaj'' yüksek lisans programıyla lisans mezunları hem pilot olabilme hem de akademik kariyer yapma imkanı bulacak

Hem uçacaklar hem kariyer yapacaklar

''Pilotaj'' yüksek lisans programıyla lisans mezunları hem pilot olabilme hem de akademik kariyer yapma imkanı bulacak

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:49
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Hem uçacaklar hem kariyer yapacaklar
ANKARA - Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Türkiye'de bir ilke imza atarak üniversitelerinde ''pilotaj'' adıyla yüksek lisans programı başlatacaklarını bildirdi.

Gözü yükseklerdeki herkesi pilot olmaya davet ettiklerini söyleyen Ban, isteyen herkesin bu programa kayıt yaptırabileceğini belirtti.

Başvuru için son gün 18 Haziran
Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için lisans derecisine sahip olmanın yanı sıra ALES'ten en az 55 puan almış ve ''Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği''nde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatta öngörülen şartları taşıyor olmak gerekiyor.
Başvurular bizzat üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'ne yapılacak. Pilotaj bölümünde yüksek lisans başvuruları 18 Haziran 2012'de sona erecek.
Yeni program için 100 kişilik bir kontenjan ayrılacak. Öğrenciler havacılık ve uzay bilimleri alanında çeşitli seçmeli dersler alabilecek.
Lisansüstü eğitime başvuracak adayların, pilot lisanslarından olan ATPL (A) düzeyinde lisansüstü program için 75 bin ABD doları, PPL (A) düzeyinde lisansüstü program için ise 20 bin ABD doları ödemesi gerekiyor. Ders kredi sayılarına uçuş ve seçmeli dersler dahil olacak.
ATPL (A) düzeyinde olup uçuş talep etmeyen pilotlar için ise eğitim ücreti 15 bin TL olarak belirlendi.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:50
Anahtar Kelimeler:
Pilotaj
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