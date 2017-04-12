Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91124
ALTIN
150.606
DOLAR
3.6777
STERLIN
4.5956
EURO
3.8989
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si...
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Süt ürünlerini kesmek "saatli bomba" demek
Süt ürünlerini kesmek

Hem kenti güzelleştiriyor hem ev geçindiriyorlar

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün peyzaj çalışmalarında görev alan 75 kadın, çeşitli yerlere diktikleri mevsimlik çiçeklerle kenti renklendirirken, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Hem kenti güzelleştiriyor hem ev geçindiriyorlar

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün peyzaj çalışmalarında görev alan 75 kadın, çeşitli yerlere diktikleri mevsimlik çiçeklerle kenti renklendirirken, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:38
11 Okunma
Hem kenti güzelleştiriyor hem ev geçindiriyorlar

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün peyzaj çalışmalarında görev alan 75 kadın, çeşitli yerlere diktikleri mevsimlik çiçeklerle kenti renklendirirken, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı şehirde çevrenin daha güzel ve bakımlı olması için baharın gelişiyle çiçek dikim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Erken saatlerden itibaren şehrin çeşitli noktalarına dağılan 75 kadın, adeta arı gibi çalışarak, kavşak, refüj ve parklara mevsimlik çiçek ile fidan diyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaçiçeklerKent Güzelleşiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz'
'Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz'
700 yıllık Anıt köy... Doğal film seti CUMALIKIZIK
700 yıllık Anıt köy... Doğal film seti CUMALIKIZIK
Podyumun 76'lık vücutçu dedesi
Podyumun 76'lık vücutçu dedesi
Kur'an okumayı 70'inde öğrendi
Kur'an okumayı 70'inde öğrendi
Turistik denizaltı
Turistik denizaltı
Nikahtan önce emniyet müdürlüğünü ziyaret ettiler
Nikahtan önce emniyet müdürlüğünü ziyaret ettiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ