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Hem düğünlerini hem Hıdırellez'i kutladılar

Osmaniye'de düzenlenen Hıdırellez şenliği bir çiftin de düğün sevincine ev sahipliği yaptı.

Hem düğünlerini hem Hıdırellez'i kutladılar

Osmaniye'de düzenlenen Hıdırellez şenliği bir çiftin de düğün sevincine ev sahipliği yaptı.

06 Mayıs 2018 Pazar 19:36
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Hem düğünlerini hem Hıdırellez'i kutladılar

OSMANİYE - Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, baharın müjdecisi kabul edilen Hıdırellez dolayısıyla merkeze bağlı Hemite köyünde şenlik düzenledi. Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlenen şenliğe gelen çok sayıda vatandaş, aileleriyle birlikte piknik yaptı, uçurtma uçurdu.

Osmaniyeli ozanların seslendirdiği türküler eşliğinde oynayan vatandaşlar, parka kurulan stantlardan alışveriş yaptı.

Şenlik sırasında Hemite köyünde düğünleri olan Ahmet ve Aybüke Keser çifti de mutluluklarını vatandaşlarla paylaşmak için düğün konvoyuyla şenlik alanına geldi.

Beraberlerinde getirdikleri davul zurna eşliğinde vatandaşlarla oynayan Aybüke çifti, hem düğünlerini hem de Hıdırellez'i bir arada kutladı.

Etkinliğe, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HıdırellezDüğünOsmaniyeÖnce Vatan Gazetesi
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