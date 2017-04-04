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Hem anıları hem paraları gitti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde 25 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, doğup büyüdüğü ve yaşadığı yuvası küle dönen 65 yaşındaki Cemil Bekçi, hem anılarını hem de parasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hem anıları hem paraları gitti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde 25 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, doğup büyüdüğü ve yaşadığı yuvası küle dönen 65 yaşındaki Cemil Bekçi, hem anılarını hem de parasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

04 Nisan 2017 Salı 12:14
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Hem anıları hem paraları gitti

Çankırı'da 25 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, doğup büyüdüğü ve yaşadığı konut küle dönen 65 yaşındaki Cemil Bekçi, hem anılarını hem de parasını yitirdi.

Ilgaz ilçesine bağlı 45 haneli Serçeler köyünde, yangın sonucu 25 evin kullanılamaz hale gelmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Yanan evlerin çoğu yazlık olarak kullanılırken, üçünde ise sürekli ikamet ediliyordu.

Başka şehirlerde yaşayan ve köylerinde yangın çıktığını öğrenen vatandaşlar, evlerini görmek için gelirken, birçoğu yanan "Geçmişleri" için gözyaşı döktü.

Yangın sırasında evinde eşi ile kalan emekli Cemil Bekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alevlerin ilk olarak komşularının evinden yükseldiğini söyledi.

Hemen muhtara haber verdiğini belirten Bekçi, "İtfaiye müdahale edene kadar yangın büyüyüp benim evime de sıçradı. Dünyaya geldim geleli o evde yaşıyorum. Dedemden kalan evdi. Burada doğmuştum. Doğduğum, anılarımın olduğu ev yandı. Yanan evde hanımın 15 çeyrek altını, 20 bin lira da paramız vardı. Alamadık, hepsi yandı." ifadesini kullandı.

Eşinin kullandığı ilaçlar da yandı

Evden hiçbir şey kurtaramadıklarına işaret eden Bekçi, "Çıkarken ceketimi dahi alamadım. Her şeyimiz gitti. Eşim hastaydı, onun ilaçları da yandı. İlçeye inip eczaneden onun için yeni ilaçlar aldım." dedi.

Eşinin dizlerinden rahatsız olduğunu anlatan Bekçi, bu nedenle zorlukla yürüdüğünü, yangın sırasında dışarıya zor çıktığını kaydetti.

Bekçi, evlerinin yanması nedeniyle kalacak yerleri olmadığını, şimdilik çadırda kaldıklarını belirterek, "Çocuklarım İstanbul'da yaşıyor ama biz şehre gitmeyi düşünmüyoruz. Evimiz yapılana kadar çadırda da olsa burada kalmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
çankırıSerçeler Köyüılgaz
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