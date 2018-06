Zonguldak'ta ilkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen ve ailesinin desteğiyle atletizme devam eden milli sporcu Melike Malkoç, Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası 100 metre yarışını ilk sırada tamamlamanın sevinci yaşıyor.

Çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra gençler kategorisinde 100 ve 200 metrelerde Avrupa ikinciliği ile 60 metrede Balkan ikinciliği ve yıldızlar kategorisinde Balkan şampiyonluğu bulunan Melike, son olarak İstanbul'da 4-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda yarıştı.

Burada 100 metreyi 11.93'lük dereceyle ilk sırada tamamlayan ve şampiyonanın ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden milli atlet, 21-22 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı Balkan Şampiyonası'nda 100 metre ve 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Melike: "Derece yapacağımdan emindim"

Melike, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada her şeyin istediği gibi gittiğini ve hedeflediği başarıya ulaştığını söyledi.

Yoğun bir tempoda çalıştığını ve iyi motive olduğunu anlatan Melike, "Her şey benim için çok güzel gitti. Hedeflerim büyüktü ve derece yapacağımdan emindim. İstediğim dereceyle koştuğum için mutluyum." diye konuştu.

Milli atlet, önünde Balkan Şampiyonası bulunduğu ve çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Mental ve fiziksel olmak üzere her açıdan her şey daha iyi olacak. Hedeflerim 11.70 ve 11.75'lik derece yapmak. Hazırlık sürecini geçtiğimiz için antrenmanlarımız hafif tempoda sürüyor. Şimdi mental ve fiziksel döneme geçiyoruz. Okul zamanı sadece akşamları antrenman yapıyordum. Şimdi sabah ve akşam yapacağım. Hedeflerim her zamanki gibi yüksek. Bayrağımızı yukarılara taşıdığım için çok mutlu oluyorum ve bu gurur verici."

Antrenör Duman: "Altın madalya bekliyorum"

Melike'nin antrenörü Utku Duman da geçen yıl dünya ve Avrupa şampiyonalarında hedefledikleri dereceleri yapamadıklarını, sakatlıkların yaşanmasının bundaki en büyük etken olduğunu dile getirdi.

Bu yılki ilk önemli organizasyonun Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası olduğunu vurgulayan Duman, "Burada Melike seçmede 11.88'lik bir derece koştu fakat rüzgar nedeniyle sayılmadı. Finalde 100 metrede 11.93'lük bir derece yaptı ve bu da en iyi derecesi. Sezonu böyle iyi bir dereceyle açmak bizim için iyi çünkü daha önceki senelerde 12.30 koşup daha sonra 12'lerin başlarına iniyordu. İlk yarışta hedeflediğimiz 11.90'lara inmek bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Antrenör Duman, sezon ortasına doğru diğer müsabakalardaki amaçlarının 11.75'leri görmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu onun için olimpik baraj demek. Bu yaştaki bir sporcu eğer 11.75'i koşuyorsa seneye 11.65 ve bu şekilde 11.33 olimpiyat barajına kadar inecek demek. Çalışmalarımızın sonucunu derece olarak almak mutluluk verici çünkü atletizm reel bir spor, her şey dereceyle değerlendiriliyor. Siz sporcunuzun iyi olduğunu biliyorsunuz ama o dereceye giremedikten sonra çok bir anlam taşımıyor resmi olarak. Önümüzde Balkan Şampiyonası var, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Ülkemizde olması bizim için bir avantaj. Sonuçta ev sahibiyiz. Bildiğimiz, her zaman koştuğumuz ortamda yarışacağız. Oradan da altın madalya bekliyorum. Daha önce yıldızlarda Balkan şampiyonu olmuştu. Bunu gençlere taşıyarak, ülkemize altın madalya kazandırmasını ve bayrağımızı dalgalandırmasını istiyorum."