GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil denince akla gelen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada sayılı plajları bulunduğunu, doğal güzelliğiyle göz kamaştıran koylara, huzur dağıtan yaylalara ve macera tutkunları için çok güzel yerlere sahip olduğunu belirten Yayman, özellikle yabancı turistlerin buralara daha çok rağbet gösterdiğini aktardı.

Yayman, Rusya ile ilişkilerin her platformda olduğu gibi turizm noktasında da iyileştiğini, bakanlıklarının da normalleşen ilişkileri daha da pozitif hale getirmek için ciddi çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Türkiye'ye gelen turist sayısını her yıl artırmak istediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirten Yayman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz önümüzdeki yıl inşallah yine geçmişte olduğu gibi 5 milyon ve üstü turist bekliyoruz. Tabi ki bir anda ulaşılamayabilir bu hedefe. Bizim hedefimiz yine hiçbir şey yokmuş gibi Türkiye ile Rusya arasında beyaz bir sayfa açarak ilişkilerimiz 2014, 2015 yılında nasılsa, bunlardan daha büyük hedeflere gitmektir. Rusya'dan Türkiye'ye önce 5 milyon daha sonra 10 milyon turist getirme gibi bir hedefimiz var."

AA