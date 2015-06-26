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Haziranda karda kayak keyfi

Yılın 9 ayında karın eksik olmadığı Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, dağlarda ot toplayan vatandaşlar naylon torbalarla kayıyor

Haziranda karda kayak keyfi

Yılın 9 ayında karın eksik olmadığı Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, dağlarda ot toplayan vatandaşlar naylon torbalarla kayıyor

26 Haziran 2015 Cuma 11:45
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Haziranda karda kayak keyfi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, vatandaşlar haziran ayında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin güney ve batı kıyılarında sıcaktan bunalanlar denizlerde serinlerken, Vanlılar da haziran ayının son günlerinde  kayak yapıyor. Yılın 9 ayı karları erimeyen Karabet Geçidi'nde, bir yanda açan çiçekler diğer yanda isekar kütleleriyle adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor.

Kentin yöresel tatları arasındaki "otlu peynire" katılan otları toplamak için yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, erimeyen karların üstünde kayarak stres atıyor. Naylon poşetlerin kullanıldığı kayak keyfinde ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Vatandaşlardan Oktay Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerin aşağılara göre daha serin olduğunu bu nedenle de hem burada vakit geçirip hem de peynir için ot toplamaya çalıştıklarını belirtti.

Karları görünce dayanamadıklarını anlatan Aslan, "Ot toplamak için getirdiğimiz poşetleri kullanarak karda kaydık. Çok eğlenceliydi. Bölgemizin şartları her ne kadar zor olsa da böyle güzellikleri de var. Yılın büyük bölümünde burada kar eksik olmaz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Sıcak havadan korunmak ve stres atmak için karda kaydıklarını ifade eden Özlem Gezer ise "Gün boyunca dağ, bayır gezdik. Oruçlu olduğumuz için de baya yorulduk ve susadık. Çareyi kendimizi karların üstünde atmakta bulduk. Gerçekten çok eğlenceli vakit geçirdik. Bütün yorgunluğumuz gitti" diye konuştu.

Kar üstünde uzunca vakit geçiren vatandaşlar, sonrasında da çektikleri halayın ardından iftara yetişmek üzere evlerine döndü.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:05
Anahtar Kelimeler:
Kayak Keyfiönce Vatan
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