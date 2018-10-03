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Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu

Edirne'de yaşayan Neslihan Gamze İşbilen, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı yapan annesi Nurhan Kalender'in ölümünden sonra kendisini sokakta yaşayan kedi ve köpeklere adadı.

Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu

Edirne'de yaşayan Neslihan Gamze İşbilen, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı yapan annesi Nurhan Kalender'in ölümünden sonra kendisini sokakta yaşayan kedi ve köpeklere adadı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:59
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Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu

Sokak hayvanlarına baktığı barınakta hayatını kaybeden annesinin emanetlerine sahip çıkmak için mücadele veren hayvansever Neslihan Gamze İşbilen, annesinin emanetlerine sahip çıkıyor.

Hayvan hakları konusunda verdiği mücadeleyle dikkati çeken Edirne'nin "Nurhan ablası" Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, başkanlığını yaptığı derneğin sokak hayvanları için tutulan müstakil bahçeli ev şeklindeki barınakta 2 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

30 yaşındaki Neslihan Gamze İşbilen, ani ölümü sonrası annesinin emanetlerine sahip çıkma kararı aldığını ve barınağa yerleştiğini belirterek, "Annemi burada kaybettikten sonra evime gidemedim 2 aydır burada yaşıyorum. Acımı ancak bu şekilde dindirebiliyorum." dedi.

Annesini barınakta ölü bulduğunu anlatan İşbilen, şunları kaydetti:

"O günden beri deyim yerindeyse kafayı yememek için zor duruyordum. Kimse destek olmadı, tek desteğim hayvanlardı. Ne bir arkadaşım, dostum, hayvanlar sayesinde ben ayakta durabiliyorum. Bakıyorum ki çok büyük bir sorumluluk kaldı bana onlar için iyi olmak zorundayım. 30 yaşında hem annesiz hem babasız kalmak benim için ağır oldu. Babamı da kaybetmiştim. Baktım ki sokak hayvanlarından pek bir farkım olmadı.

Onlar da muhtaç, onların da anne babası yok. Onlarla birlikte psikolojik olarak daha iyi olduğumu gördüm. Bence her morali bozuk olan, sağlık sorunu yaşayan kedi ve köpek bakmalıdır. Daha iyi olacaklarının farkına varacaklar. Benim hayvan sevgim doğuştan beri var. Annemin daha sonradan oldu. Hatta ben sokaktan eve getiriyordum annem 'yine mi hayvan getirdiniz' diye çok fazla tartışmalarımız oluyordu. Ta ki 2009'da sokakta baktığım bir köpeğe araba çarpana kadar. Annem 2 gün boyunca o köpeğin inlemelerini duyduktan sonra o da bakmaya başladı."

Eşinin desteğiyle barınağa yerleşmeye karar verdiklerini anlatan İşbilen, "Annem buradaki kedi ve köpeklerle birlikte yaşıyordu. Ben de anneme yardım ediyordum. Her sabah 08.00'de barınağa gelip, gece 01.00 'de buradan ayrılıyordum. Annemle birlikte hayvanlara bakıyorduk. Annemin vefatından sonra evime de gidemedim. 2 aydır burada kalıyorum. Eşimle birlikte burada yaşamaya karar verdik. 100 kedi ve 10 köpeğim var, 1 de felçli köpeğim var. Sabah 08.00'de kalkıyorum gece 01.00'e kadar, sürekli temizlikleri, beslenmeleri, hastalar varsa tedavileri ile ilgileniyorum. Birlikteyim onlarla." diye konuştu.

Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten İşbilen, maddi ve manevi desteğe dernek olarak çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü

Sadece 4 Ekim'in değil her günün hayvan hakları günü olduğunu vurgulayan İşbilen, hayvanlara yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ifade etti.

Hayvanlara şiddetin her gün haber olduğunu anlatan İşbilen, "Her gün duyuyoruz bir köpeğe şiddet, ya da bir tecavüz. Fakat bununla ilgili hala bir önlem alınmıyor. O yüzden lütfen rica ediyorum. Bununla ilgili bir an önce yasa çıkmalı. Biz hayvanseverler artık rahatlamak istiyoruz. Hem maddi hem manevi çok zorluklar yaşıyoruz. Bununla ilgili destek bekliyoruz devletimizden, büyüklerimizden." ifadelerini kullandı.

EDHAYKO Başkanı İbrahim Dönmez de Nurhan Kalender'in vefatına tüm hayvanseverlerin üzüldüğünü belirterek, "Çünkü Nurhan abla bizim her şeyimizdi, elimiz, ayağımız, kolumuz ve dilimizdi. Biz hep arka plandaydık. Bütün her şeyi o hallediyordu. Nurhan abla vefat ettikten sonra hepimiz yıkıldık. Nurhan abladan bize kalan emanetlere sahip çıkacağız, tüm canlılara sahip çıkacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Neslihan Gamze İşbilenHayvanseverEDHAYKO
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