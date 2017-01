Erzurum

'da,

Atatürk Üniversitesi

(AÜ)

Veterinerlik Fakültesi

bünyesinde kurulan ve son teknolojiyle donatılan "

hayvan hastanesi

"nde inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanların yanı sıra kedi, köpek ve kafes hayvanlarının tüm hastalıklarının tanısı konulup tedavileri yapılıyor.

Üniversite yerleşkesinde geniş bir alana kurulan ve şu anda "klinik" statüsünde sadece gündüz saatlerinde hizmet veren birim, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının vereceği iznin ardından "hayvan hastanesi" statüsüyle 24 saat hizmet verebilecek.

Hayvanlar için tüm imkanların sunulduğu hastanede, acil servisin yanı sıra cerrahi, doğum ve jinekoloji ile suni tohumlama ve dölerme ana bilim dalları bulunuyor.

Modern teknolojik cihazlarla donatılan hastanede, veteriner hekimlerce hayvanlar ameliyathanelerde anesteziye alınıp ameliyat edilebiliyor.

Tomografi, radyoloji ve ekokardiyografi gibi teknolojik cihazlarla hayvanların hastalıklarına tanı konulabilen hastanede, hasta hayvanlar için ameliyat sonrası hasta bakım üniteleri yer alıyor.

Hayvanların hastalıklarının tanısı için gelişmiş laboratuvarlarda biyokimyasal, mikrobiyolojik, virolojik, patolojik ve parasitolojik analizler de gerçekleştirilebilen hastanede, bir süre sonra hayvan ambulansları da hizmete girecek.

AÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, hastanenin ülkenin sayılı hayvan hastanelerinden biri olduğunu ve önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılacağını söyledi.

"Hastanemiz en son teknolojiyle donatıldı"

Hastanede 24 saat ildeki hayvan yetiştiricilerine hizmet vereceklerini belirten Sağlam, "Hastanemizin bu hale gelmesinde maddi ve manevi destek veren tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Burada hem rektörlüğümüz hem de hükümetimizin ciddi anlamda destekleri oldu. Hastanemiz en son teknolojiyle donatıldı. Gerek cerrahi, gerekse diğer alanlardaki tedaviler için gerekli olan tüm ekipmanlar alındı." dedi.

Yavuz Selim Sağlam, hayvan hastalıklarında önemli olan hususun, hastalığın çabuk ve doğru olarak teşhis etmek olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda hastanelerinin bölge hayvancılığı için çok önemli olduğunun altını çizen Sağlam, şöyle konuştu:

"İlimizde son yıllarda büyük hayvan işletmeleri kurulmakta ve bu işletmelerin verimli olabilmesi için meydana gelebilecek her türlü hastalığın zamanında teşhisi ve tedavisinin yapılması önem arz etmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, hem ülke ekonomisi hem de ülke hayvancılığına büyük katkı sağlayacağı kesindir. Bundan sonra Erzurum'da hangi saatte veteriner hekim ihtiyacı oluşursa, hayvan hastanemiz kendilerine hizmet verecektir."

"Her türlü hastalığın tanı ve tedavisi yapılıyor"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Aktaş da hastanenin büyük ve küçük hayvan kliniğinin yanı sıra hospitalizasyon, radyoloji ve acil kliniklerden oluştuğunu dile getirdi.

Amaçlarının hem öğrencilerine tecrübesini artırmak amacıyla uygulama yaptırmak hem de bölge hayvancılığına katkı sağlamak olduğunu aktaran Aktaş, "Şu anda klinik statüsünde çalışıyoruz. Çok kısa sürede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alıp hayvan hastanesi olacağız. Hayvan hastanesi olduğumuzda 7 gün 24 saat bölge hayvancılığına hizmet vereceğiz. 24 saat acilimiz açık olacak. Şu anda kliniğimize kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarından koyun, inek, at ve keçi, kafes hayvanlarından muhabbet kuşu, papağan gelmekte ve her türlü hizmeti vermekteyiz. Fiziki yapı ve teknik donanım olarak çok iyi noktadayız. Her türlü hastalığın tanı ve tedavisini yapabilecek alt yapıya sahibiz. Dünya genelinde kullanılan son teknoloji şu an hastanemizde kullanılmaktadır." diye konuştu.

Sinan Aktaş, hastanede hayvanların enfeksiyon hastalıklarının tedavisinin yapıldığını ve koruyucu hekimlik adına aşı uygulamalarının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Her türlü uygulamayı hayvan sağlığı adına yaptıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Hastanemizin radyoloji ünitesinde röntgen çekebilecek durumdayız. Tomografi cihazımızla tomografi çekebiliyoruz. Ekokardiyografi cihazımız var. Bu cihazı özellikle kardiyoloji yönünden hayvanların hastalığının tanısı adına kullanıyoruz. Biyokimyasal, mikrobiyolojik, virolojik, patolojik ve parasitolojik analizler yapabiliyoruz. Yani laboratuvar desteğiyle her hastalığın tanısını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde hizmet veren klinik bilimler bölümü, 4 ana bilim dalından oluşuyor. Bunlar iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve jinekoloji ile suni tohumlama ve dölerme ana bilim dalı. Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndaki öğretim üyelerimiz tarafından her türlü cerrahi müdahale, operasyon ve ameliyat yapılabiliyor"

Bazı besicilerin, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan "hayvan hastanesi"ne hayvanlarını getirip tedavi ettirmeye başladığı da gözlendi.

AA