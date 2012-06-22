Hayvan otlatırken mayına bastı

HAKKARİ

İlçe merkezinde yaşayan Şaban Arslan (12) ve Hemgin Altay (13), Irak sınırındaki Yeni Mahalle 49 No'lu sınır taşı yakınlarında hayvanlarını otlattığı esnada mayına bastı.

Meydana gelen patlamada yaralanan Arslan ve Altay, ambulansla Çukurca Aile Sağlığı merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Altay, Hakkari'ye sevk edildi.

Helikopterle Hakkari'ye gönderilen Altay, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.