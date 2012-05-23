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Hayatının değiştiği yerde işe başladı

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi'nde sözleşmeli personel olarak işe başladı.

Hayatının değiştiği yerde işe başladı

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi'nde sözleşmeli personel olarak işe başladı.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 12:48
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Hayatının değiştiği yerde işe başladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, ''Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası olan Uğur Acar, artık Akdeniz Üniversitesi'nin bir çalışanı'' dedi. 

Acar'a, yapılan yüz naklinin ardından katıldığı ilk basın toplantısında iş teklif ettiğini, O'nun da düşünmek için zaman istediğini hatırlatan Kurtcephe, Acar'ın Akdeniz Üniversitesi'nde çalışma kararı alarak kendisine başvurduğunu anlattı.

Akdeniz Üniversitesi'nin manevi evladı
Uğur Acar'ın tedavi sürecinin devam ettiğini, bu nedenle doktorlarıyla görüştüklerini ifade eden Kurtcephe, "Sürekli yanımızda bulunacak olmanın avantajıyla kendisine rektörlükte iş verdik. İşe başlama sürecini derhal tamamladık" dedi.
Acar'ın artık bir Akdeniz Üniversitesi çalışanı olarak kendileri ile rektörlük karargahında bulunacağını belirten Kurtcephe, "Uğur, Akdeniz Üniversitesi'nin manevi evladıdır. Başta rektör olarak onun her şeyiyle ilgileniriz. Kız istemek gerekiyorsa kız isteriz, nişan, düğün yaparız" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 04:49
Anahtar Kelimeler:
Hayatının Değiştiği Yerde Işe Başladı
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